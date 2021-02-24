Новинки ×
  • Новый фургон Почты США: полной электрификации не будет, и это спровоцировало скандал

Новый фургон Почты США: полной электрификации не будет, и это спровоцировало скандал

24.02.2021 521 0 0

Почтовая служба США (U.S. Postal Service, сокращённо USPS) заключила 10-летний контракт с компанией Oshkosh Defense на поставку фургонов с ДВС и электрическими силовыми установками. Между тем месяц назад президент Джозеф Байден обещал полную электрификацию всего федерального автопарка, закупаемого за бюджетные деньги. Выходит, что никаких ДВС на новых почтовых фургонах быть не должно, и представители Транспортной ассоциации за нулевые выбросы (ZETA) уже бьют тревогу!

 

Oshkosh Defense — это дочерняя компания корпорации Oshkosh (штаб-квартира находится в городе Ошкош, штат Висконсин), выпускающей огромный ассортимент автомобильной спецтехники: краны, погрузчики, пожарные машины, аэропортовые тягачи, броневики и проч. Конкретно Oshkosh Defense отвечает за выпуск военной техники (колёсные грузовики и транспортёры), и вот ей внезапно перепал крупный многомиллиардный контракт на обновление парка фургонов USPS.

В официальном пресс-релизе говорится, что Oshkosh Defense получила контракт на конкурсной основе, и что уже в ближайшее время USPS перечислит ей 482 млн долларов для доведения до ума представленной на картинках машины и подготовки её к выпуску в 2023 году. Контракт предусматривает поставку как минимум 50 тысяч фургонов с возможностью расширения объёма до 165 тысяч в течение ближайших 10 лет. По данным Automotive News, общая стоимость контракта составляет как минимум 6 млрд долларов. В основу фургонов, скорее всего, ляжет платформа Ford Transit, о чём между Oshkosh Defense и Ford сейчас ведутся переговоры.

Машина, которая называется аббревиатурой NGDV (Next Generation Delivery Vehicle), имеет довольно страшненький, но практичный дизайн. Руль расположен справа, чтобы водителю было удобно, не выходя из машины, забрасывать почту в стоящие у обочины ящики. Большая площадь остекления способствует хорошей обзорности, обещана удобная кабина с современными ассистентами водителя (камеры «по кругу», система предотвращения столкновений при движении передним и задним ходом), кондиционером и подушкой безопасности.

О технических особенностях пока ничего не сообщается, но известно, что часть фургонов будут оснащены ДВС, а часть — электрической силовой установкой. Те, что с ДВС, в перспективе тоже можно будет перевести на электротягу. Необходимость в фургонах с ДВС пресс-служба USPS никак не объясняет, а ведь месяц назад Джозеф Байден с помпой анонсировал полную электрификацию федерального автопарка (около 650 тысяч машин), и именно USPS там шла под номером один.

USPS до сих пор эксплуатирует устаревшие фургоны марки Grumman, производство которых завершилось в середине 90-х. Средний возраст парка — 30 лет, и USPS вынуждена тратить по 5000 долларов в год на обслуживание каждой старой машины, что, мягко говоря, многовато. USPS подчёркивает, что не тратит на операционную деятельность денег налогоплательщиков (она окупается за счёт продажи платных услуг), однако для обновления автопарка придётся взять миллиарды из казны. Всего на балансе USPS находятся 230 тысяч машин, 190 тысяч из которых доставляют почту в ежедневном режиме.

Американские СМИ, поддерживающие администрацию Байдена и её курс на электрификацию автопарка, раскритиковали план обновления парка USPS, а влиятельная Транспортная ассоциация за нулевые выбросы (ZETA) подвергла обструкции лично главного почтмейстера Луиса ДеДжоя за нежелание следовать провозглашённой новым правительством экологической доктрине и попытку потратить бюджетные деньги на чадящие фургоны, когда есть много желающих произвести в любых количествах электрические. Организация призывает Конгресс отменить этот контракт.

Учитывая, что ДеДжой считается ставленником Дональда Трампа и получил свой пост при его администрации, есть большой риск, что его показательно уволят, а контракт на обновление автопарка отменят или перезаключат, даже если это потребует выплатить Oshkosh Defense щедрые отступные.

Добавим, что желающих поставлять по госконтракту электрические фургоны действительно предостаточно — в первую очередь корпорация General Motors, которая осталась за бортом этой крупной сделки, хотя в январе представила собственный электрический фургон BrightDrop EV600. Ранее свои электрические фургоны представили стартапы ArrivalBollingerCanoo и Rivian.

фургон США коммерческий транспорт электромобиль новинки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: удачная ходовая со вкусом Тойоты и сомнительный мотор 1,8 Наиболее старым Тигго уже 15 лет, и стоят такие машины соблазнительно дёшево. В первой части обзора мы отчасти уже поняли, почему: увы, скорость гниения металла у этого кроссовера очень выс... 199 0 0 24.02.2021
Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 3829 3 0 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 9655 2 1 23.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 108505 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 105943 23 16 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 80550 3 32 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings