Новый фургон Почты США: полной электрификации не будет, и это спровоцировало скандал

Почтовая служба США (U.S. Postal Service, сокращённо USPS) заключила 10-летний контракт с компанией Oshkosh Defense на поставку фургонов с ДВС и электрическими силовыми установками. Между тем месяц назад президент Джозеф Байден обещал полную электрификацию всего федерального автопарка, закупаемого за бюджетные деньги. Выходит, что никаких ДВС на новых почтовых фургонах быть не должно, и представители Транспортной ассоциации за нулевые выбросы (ZETA) уже бьют тревогу!

Oshkosh Defense — это дочерняя компания корпорации Oshkosh (штаб-квартира находится в городе Ошкош, штат Висконсин), выпускающей огромный ассортимент автомобильной спецтехники: краны, погрузчики, пожарные машины, аэропортовые тягачи, броневики и проч. Конкретно Oshkosh Defense отвечает за выпуск военной техники (колёсные грузовики и транспортёры), и вот ей внезапно перепал крупный многомиллиардный контракт на обновление парка фургонов USPS.

В официальном пресс-релизе говорится, что Oshkosh Defense получила контракт на конкурсной основе, и что уже в ближайшее время USPS перечислит ей 482 млн долларов для доведения до ума представленной на картинках машины и подготовки её к выпуску в 2023 году. Контракт предусматривает поставку как минимум 50 тысяч фургонов с возможностью расширения объёма до 165 тысяч в течение ближайших 10 лет. По данным Automotive News, общая стоимость контракта составляет как минимум 6 млрд долларов. В основу фургонов, скорее всего, ляжет платформа Ford Transit, о чём между Oshkosh Defense и Ford сейчас ведутся переговоры.



Машина, которая называется аббревиатурой NGDV (Next Generation Delivery Vehicle), имеет довольно страшненький, но практичный дизайн. Руль расположен справа, чтобы водителю было удобно, не выходя из машины, забрасывать почту в стоящие у обочины ящики. Большая площадь остекления способствует хорошей обзорности, обещана удобная кабина с современными ассистентами водителя (камеры «по кругу», система предотвращения столкновений при движении передним и задним ходом), кондиционером и подушкой безопасности.



О технических особенностях пока ничего не сообщается, но известно, что часть фургонов будут оснащены ДВС, а часть — электрической силовой установкой. Те, что с ДВС, в перспективе тоже можно будет перевести на электротягу. Необходимость в фургонах с ДВС пресс-служба USPS никак не объясняет, а ведь месяц назад Джозеф Байден с помпой анонсировал полную электрификацию федерального автопарка (около 650 тысяч машин), и именно USPS там шла под номером один.



USPS до сих пор эксплуатирует устаревшие фургоны марки Grumman, производство которых завершилось в середине 90-х. Средний возраст парка — 30 лет, и USPS вынуждена тратить по 5000 долларов в год на обслуживание каждой старой машины, что, мягко говоря, многовато. USPS подчёркивает, что не тратит на операционную деятельность денег налогоплательщиков (она окупается за счёт продажи платных услуг), однако для обновления автопарка придётся взять миллиарды из казны. Всего на балансе USPS находятся 230 тысяч машин, 190 тысяч из которых доставляют почту в ежедневном режиме.



Американские СМИ, поддерживающие администрацию Байдена и её курс на электрификацию автопарка, раскритиковали план обновления парка USPS, а влиятельная Транспортная ассоциация за нулевые выбросы (ZETA) подвергла обструкции лично главного почтмейстера Луиса ДеДжоя за нежелание следовать провозглашённой новым правительством экологической доктрине и попытку потратить бюджетные деньги на чадящие фургоны, когда есть много желающих произвести в любых количествах электрические. Организация призывает Конгресс отменить этот контракт.



Учитывая, что ДеДжой считается ставленником Дональда Трампа и получил свой пост при его администрации, есть большой риск, что его показательно уволят, а контракт на обновление автопарка отменят или перезаключат, даже если это потребует выплатить Oshkosh Defense щедрые отступные.

Добавим, что желающих поставлять по госконтракту электрические фургоны действительно предостаточно — в первую очередь корпорация General Motors, которая осталась за бортом этой крупной сделки, хотя в январе представила собственный электрический фургон BrightDrop EV600. Ранее свои электрические фургоны представили стартапы Arrival, Bollinger, Canoo и Rivian.

