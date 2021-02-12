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Медвежья услуга: Байден хочет обрушить продажи электромобилей Tesla и GM

12.02.2021 321 0 0

Новый президент США Джозеф Байден, как известно, большой поклонник электромобилей и мечтает пересадить на них всю Америку. Демократическая партия, которая привела его к власти, подготовила законопроект, предусматривающий расширение программы стимулирования продаж новых электромобилей, но он таит опасность для опытных игроков рынка.

 

Придя к власти, Байден энергично взялся за реформирование автомобильной отрасли США. Он уже поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA), отвечающему в США за сертификацию автомобилей, ужесточить смягчённые при Дональде Трампе экологические нормы и объявил о масштабном обновлении федерального автопарка: порядка 650 тысяч стоящих на балансе государства машин с ДВС будут заменены электромобилями.

Теперь же демпартией подготовлен законопроект с говорящим названием GREEN (Growing Renewable Energy and Efficiency Now), который предусматривает расширение действующей госпрограммы стимулирования продаж новых электромобилей. Эта программа была запущена ещё при Джордже Буше младшем, а нынешний вид приобрела при Бараке Обаме. Сейчас каждый автопроизводитель может продать в США первые выпущенные им 200 тысяч электромобилей с федеральной скидкой в размере 7500 долларов на каждую машину. Такое ценовое преимущество стимулирует автопроизводителей разрабатывать и продавать электромобили, во многом благодаря этой программе в США возникли десятки электромобильных стартапов.

Между тем Tesla, как фактический первооткрыватель электромобильной отрасли в США, свою квоту на скидки выбрала ещё в 2018 году, а в течение двух полугодий 2019-го размер субсидий был уменьшен последовательно до 3750 и 1875 долларов на каждую машину. В 2020-м Tesla торговала своими электромобилями уже без федеральных скидок. Корпорация General Motors тоже свою скидочную квоту уже выбрала.

И вот теперь демпартия хочет вернуть старожилам электромобильного рынка доступ к федеральным скидкам. Законопроект GREEN предусматривает расширение льготного объёма продаваемых электромобилей с 200 тысяч до 600 тысяч для каждого производителя, при этом размер скидки на дополнительные 400 тысяч электромобилей составит 7000 долларов на каждую машину, то есть на 500 долларов меньше, чем на первые 200 тысяч электромобилей. После выпуска 600 тысяч электромобилей размер скидки уменьшается вдвое (до 3500 долларов) сроком на один календарный квартал, а затем всё — доступ производителя к госпрограмме прекращается.

Поскольку большая часть власти в США сейчас сконцентрирована в руках демократов, законопроект GREEN почти наверняка получит одобрение в Конгрессе и вступит в силу, но бюрократические процедуры в любом случае потребуют время — от нескольких недель до нескольких месяцев. Это значит, что потенциальные покупатели электромобилей Tesla и GM будут тянуть с покупкой, чтобы дождаться скидки — 7000 долларов это довольно крупная сумма, и даже состоятельные люди вряд ли заходят упускать такую выгоду.

Для General Motors это не так критично, так она свои «электрички» нового поколения на рынок ещё не вывела и пока продаёт лишь не шибко пользующихся спросом электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV, а вот Tesla может столкнуться с ощутимым падением продаж в США в ожидании новых скидок.

Добавим, что всего в прошлом году Tesla продала 499 550 машин, из которых 193 200 пришлись на США, то есть 38,7% от общего объёма.

США электромобиль General Motors законы бизнес Tesla

 

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