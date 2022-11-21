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  • Штиль да гладь: в Австрии стартовало производство кроссовера Fisker Ocean

Штиль да гладь: в Австрии стартовало производство кроссовера Fisker Ocean

21.11.2022 137 0 0

Американский электромобильный стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, отчитался о начале серийного выпуска своей первой модели — среднеразмерного кроссовера Ocean. Темп производства пока невысокий, но он быстро увеличится, к концу следующего года Fisker хочет произвести 42 400 кроссоверов.

 

Хенрик Фискер долго раскачивался: его нынешний именной стартап — уже второй по счёту (первый прогорел и превратился в никак не связанную с Фискером компанию Karma Automotive), причём планы второго стартапа несколько раз менялись, но в итоге всё, кажется, встало на нужные рельсы, кроссовер Fisker Ocean пошёл в серию точно по графику — 17 ноября 2022 года.

Выпуском Fisker Ocean занимается принадлежащий компании Magna завод в австрийском Граце, платформу для кроссовера тоже предоставила Magna, зато дизайн у Фискера полностью свой. Едва ли кто-то назовёт Ocean шедевром, но выглядит он вполне современно и имеет несколько оригинальных особенностей — например, режим California, в котором все стёкла, кроме лобового, опускаются, крыша со встроенной солнечной панелью сдвигается и таким образом создаётся эффект езды на кабриолете.

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Габаритная длина Fisker Ocean — 4775 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1631 мм, колёсная база — 2921 мм. Базовая версия Sport, что стоит в Германии от 41 560 евро (в США — от 37 499 долларов), оснащается единственным электромотором мощностью 205 кВт (279 л.с.) на передней оси и может проехать на одной зарядке 440 км по циклу WLTP, до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7,4 с.

Промежуточная версия Ultra (от 57 000 евро / 49 999 долларов) — двухмоторная, полноприводная, совокупной мощностью 400 кВт (544 л.с.), запас хода на одной зарядке — 610 км, время разгона до «сотни» — 4,2 с.

Топ-версия Extreme тоже двухмоторная и полноприводная, пиковая мощность здесь увеличена до 410 кВт (557 л.с.), время разгона до 100 км/ч — 3,9 с, запас хода на одной зарядке — 630 км. Цена — от 69 950 евро / 68 999 долларов.

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В конструкции кузова Fisker Ocean и особенно в отделке салона широко используется вторсырье. Центральный 17,1-дюймовый мультимедийный экран можно поворачивать на 90 градусов, меня ориентацию с портретной на альбомную.

Отгрузка кроссоверов клиентам в США и Европе начнётся в феврале 2023 года, при этом в первом квартале того же года завод в Граце выпустит всего 300 экземпляров Океана, во втором квартале — более 8000, в третьем — более 15 000, а концу 2023 года общий тираж составит 42 400 единиц, дальнейшие объёмы будут зависеть от спроса. Сейчас на кроссовер Ocean собрано более 63 000 заказов.

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Fisker рассматривает варианты локализации производства Ocean в США, в том числе с помощью Magna, но пока конкретного решения по этому вопросу нет. Зато известно, что вторая модель Fisker — бюджетный кроссовер Pear (будет стоить от 29 900 долларов) — в 2024 году пропишется на заводе Foxconn в Лордстауне (США, штат Огайо).

Место производства третьей модели — четырёхдверного кабриолета Ronin — пока не определено.

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