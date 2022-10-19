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Во Франции стартовало производство британского рамного внедорожника Ineos Grenadier

19.10.2022 683 0 0

Британская компания﻿ Ineos Automotive с трёхмесячным опозданием запустила в производство свою первую модель — среднеразмерный внедорожник Grenadier, спроектированный по мотивам классического, рамного Land Rover Defender. Задержек в поставках не будет, первые экземпляры Grenadier будут отгружены клиентам в декабре.

 

Наши постоянные читатели прекрасно знают, что такое Ineos Grenadier, но для тех, кто не в курсе или забыл, вкратце напомним, что этот внедорожник разрабатывался с 2017 года с подачи британского миллиардера Джима Рэтклиффа, основателя крупной нефтехимической компании Ineos. Рэтклифф называет себя фанатом классического, рамного Land Rover Defender, конвейерная жизнь которого закончилась в 2016 году (современный Defender имеет несущий кузов). Рэтклифф попытался купить у Jaguar Land Rover лицензию на продолжение выпуска рамного Дефендера, но получил отказ и решил разработать собственный внедорожник в том же стиле — Grenadier, под это дело была создана дочерняя компания Ineos Automotive.

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Главным инженерным подрядчиком проекта Grenadier стала канадская компания Magna, чей австрийский филиал в Граце в своё время разработал и выпускает по сей день Mercedes-Benz G-класса. Неудивительно поэтому, что по конструкции Ineos Grenadier оказался больше похож на G-класс, чем на классический Defender, а в облике Grenadier чудесным образом сплелись черты обеих оффроуднных легенд. Техническую начинку Grenadier мы подробно описывали в апреле, когда внедорожник поступил в продажу.

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Для выпуска Grenadier компания Ineos Automotive купила у Mercedes-Benz завод во французском Амбахе, старт производства был намечен на июль этого года, но из-за проблем с выстраиванием цепочек поставок на фоне известных геополитических событий в центре Европы его пришлось отложить до октября, и вот вчера компания отчиталась, что первый серийный Ineos Grenadier покинул конвейер.

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Первое время объёмы производства будут небольшими, а когда внешнеполитическая турбулентность и сопряжённые с ней трудности закончатся, то завод в Амбахе будет давать по 30 000 — 40 000 машин в год. В следующем году Ineos Automotive планирует освоить выпуск пикапа Grenadier с двухрядной кабиной, в более отдалённой перспективе — электрические версии Grenadier (батарейную и водородную). В планах компании также значится младший внедорожник, который будет предлагаться исключительно с электрической силовой установкой.

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Цены на Ineos Grenadier начинаются с отметки 59 900 евро за коммерческую версию Utility Wagon с двухместным салоном и глухими боковыми стенками багажника, цивильные пассажирские исполнения Trialmaster и Fieldmaster стоят от 68 990 евро. Реализацией Ineos Grenadier занимаются порядка двухсот фирменных торговых точек, а ремонт и обслуживание отданы на аутсорсинг сети Bosch Car Service, имеющей более 10 000 сервисных центров по всему миру.

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