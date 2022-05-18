Ineos Grenadier поступил в продажу, объявлены полные технические характеристики

Британская компания﻿ Ineos Automotive опубликовала прайс-лист на рамный внедорожник Grenadier с дизайном в духе классического Land Rover Defender, на фирменном сайте заработал полноценный конфигуратор. Полномасштабное производство Grenadier на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе начнётся в июле, первые готовые машины будут отгружены клиентам до конца этого года.

Ineos Automotive — это дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф, большой поклонник классического, рамного Land Rover Defender. Конвейерная жизнь этой модели закончилась в 2016 году (современный Defender имеет несущий кузов), после чего Рэтклифф попытался купить у Jaguar Land Rover лицензию на продолжение выпуска рамного Дефендера, но получил отказ и решил разработать собственный внедорожник в том же стиле — Grenadier. Главным инженерным подрядчиком проекта Grenadier стала канадская компания Magna, чей австрийский филиал в Граце в своё время разработал и выпускает по сей день Mercedes-Benz G-класса. Неудивительно поэтому, что по конструкции Ineos Grenadier оказался больше похож на G-класс, чем на классический Defender, а в облике Grenadier чудесным образом сплелись черты обеих оффроуднных легенд.

Внешность Ineos Grenadier была рассекречена в летом 2020 года, салон — летом 2021 года. В сентябре прошлого года стартовал приём предзаказов на Grenadier, в феврале этого года началось пусконаладочное производство внедорожников на заводе в Амбахе, а сегодня опубликован прайс-лист и заработал полноценный конфигуратор. У Ineos Automotive уже есть 160 торговых точек по всему миру, к концу этого года их будет 200. Ремонт и обслуживание Grenadier отданы на аутсорсинг сети Bosch Car Service, имеющей более 10 000 сервисных центров по всему миру.



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В сегодняшнем виде Grenadier — это 5-дверный рамный внедорожник с неразрезными мостами Carraro, постоянным полным приводом, понижающей передачей (2,5) в раздаточной коробке и возможностью принудительной блокировки всех трёх дифференциалов. Габаритная длина Grenadier — 4896 мм, ширина — 1930 мм, высота — 2036 мм, колёсная база — 2993 мм. Геометрическая проходимость очень достойная: дорожный просвет — 264 мм, угол въезда — 35,5 градуса, угол съезда — 36,1 градуса, угол рампы — 28,2 градуса, ход подвесок — 585 мм, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Допустимая статическая нагрузка на крышу — 420 кг, динамическая — 150 кг.



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Двигатели для Ineos Grenadier поставляет компания BMW, оба рядные 6-цилиндровые и оба идут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF («механики» не предусмотрено). 3,0-литровый турбодизель B57 выдаёт 249 л.с. и 550 Нм, с ним Grenadier разгоняется до 100 км/ч за 9,9 с. Отдача бензинового двигателя В58 того же объёма составляет 286 л.с. и 450 Нм, с ним внедорожник набирает первую «сотню» за 8,6 с. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на уровне 160 км/ч. Тормоза — дисковые «по кругу», диаметр передних дисков — 316 мм (двухпоршневые суппорты), задних — 305 мм (однопоршневые суппорты).

Ineos Grenadier Utility Wagon с двухместным салоном 1 / 3 Ineos Grenadier Utility Wagon с двухместным салоном 2 / 3 Ineos Grenadier Utility Wagon с двухместным салоном 3 / 3

Базовая версия Grenadier называется Utility Wagon — это двухместный коммерческий фургон с глухими боковыми стенками багажника и перегородкой между пассажирской и грузовой частями салона. Объём грузовой части — 2088 л. Цена в Германии — от 59 900 евро, причём она не зависит от типа двигателя.



Коммерческий Grenadier Utility Wagon с 5-местным салоном стоит от 61 490 евро. Объём грузовой части — 1255 л.

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«Гражданский» Grenadier Station Wagon с 5-местным трансформируемым салоном и полным боковым остеклением предлагается в двух комплектациях — Trialmaster и Fieldmaster. Обе стоят от 68 990 евро и для обеих предусмотрен большой список опций. Объём багажника у Station Wagon варьируется в диапазоне от 1152 до 2035 л.



Grenadier Trialmaster больше ориентирован на бездорожье, в базу входят блокировки межколёсных дифференциалов (на других версиях за них нужно доплачивать), шноркель, внедорожные шины на 17-дюймовых стальных колёсах, дополнительный аккумулятор, лестница на крышу, подготовка к подключению навесного оборудования и многое другое.

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Grenadier Fieldmaster преподносится как более универсальна и комфортная машина: здесь в базу включены литые 17-дюймовые колёса, кожаная обивка салона, два прозрачных люка в крыше, подогрев передних сидений и текстильные коврики.



В следующем году у Grenadier появится версия с кузовом пикап и двухрядной кабиной, в более отдалённой перспективе — электрические версии (батарейная и водородная), причём переход на электрическую силовую установку позволит выпустить короткобазный 3-дверный Grenadier. В сочетании с ДВС короткую версию сделать невозможно из-за имеющихся ограничений по компоновке трансмиссии.

Россия в сферу интересов Ineos Automotive не входила даже до известных геополитических событий, так что рассчитывать на официальные поставки Grenadier к нам не приходится. Между тем именно о таком типе машин мечтают многие россияне…

