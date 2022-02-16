Рамный внедорожник Ineos Grenadier: подготовка к производству идёт полным ходом

Ineos Grenadier — одна из самых ярких и ожидаемых автомобильных новинок: бескомпромиссный рамный внедорожник для тяжёлой работы и приключений, разработанный по мотивам классического Land Rover Defender компанией Ineos Automotive, дочкой крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф.
Grenadier оснащён неразрезными мостами, постоянным полным приводом, понижающей передачей в раздаточной коробке и принудительными блокировками всех трёх дифференциалов. 3,0-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели для Ineos Grenadier будет поставлять компания BMW: бензиновый выдаёт максимальные 285 л.с. и 450 Нм, дизельный — 249 л.с. и 550 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Внешность Grenadier была рассекречена в летом 2020 года, салон — летом 2021 года, а производство начнётся летом 2022 года.
Дизайн рассекретили так рано, чтобы машина спокойно, без камуфляжных обёрток и атак папарацци проходила ездовые испытания по всему миру. Опытные образцы Grenadier для испытаний изготовил экспериментальных цех Magna Steyr в Австрии (эта же компания стала главным инжиниринговым партнёром Ineos Automotive), а массовое производство будет налажено во французском Амбахе на заводе, который Ineos Automotive купила у автокоцерна Daimler (недавно переименован в Mercedes-Benz Group) в январе прошлого года.
Daimler построил завод в Амбахе в конце 90-х под выпуск субкомпактных моделей smart, но после ссылки марки smart в Китай в 2019 году решил от него избавиться, успев при этом инвестировать около полумиллиона евро в создание новой производственной линии под крупные SUV — эта линия как раз очень пригодилась компании Ineos. Британцы вложили ещё 50 млн евро в переналадку завода под свои нужды, и вот теперь пресс-служба Ineos Automotive поделилась первыми фотографиями из цехов.
Судя по снимкам, пусконаладочное производство идёт полным ходом, работают конвейер, кузнечный цех, полуавтоматический окрасочный цех, сборочный цех (показана даже «садьба», то есть соединение шасси и кузова) и отдел контроля качества. При заводе есть собственный испытательный трек, так что ездовые характеристики тоже можно проверить, «не отходя от кассы».
В год Ineos Automotive планирует делать по 30 000 — 40 000 машин в год, в зависимости от спроса. Принимать предзаказы на Grenadier компания начала в сентябре прошлого года, на данный момент собрано 15 000 заявок. Диапазон цен — от 59 000 до 80 000 евро. Полный прайс-лист и подробные технические характеристики будут обнародованы в апреле. Сейчас Grenadier доступен для заказа в кузове универсал в пассажирской и двух коммерческих версиях (с двумя либо пятью местами, заглушками вместо багажных окон и перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками). Позже гамму пополнит версия пикап с двухрядной кабиной и версия с водородной силовой установкой, которая разрабатывается совместно с компанией Hyundai.
Главный рынок сбыта Ineos Grenadier — Европа, поставки в США начнутся в 2023 году, а вот планов по выходу на российский рынок у компании Ineos Automotive, к сожалению, пока нет.
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