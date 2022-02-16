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Рамный внедорожник Ineos Grenadier: подготовка к производству идёт полным ходом

16.02.2022 310 0 0

Британская компания Ineos Automotive рассказала о ходе подготовки к производству внедорожника Grenadier на бывшем заводе Mercedes-Benz во французском Амбахе. Первые машины уже поплыли по конвейеру, а полноценное, массовое производство начнётся в июле.

 

Ineos Grenadier — одна из самых ярких и ожидаемых автомобильных новинок: бескомпромиссный рамный внедорожник для тяжёлой работы и приключений, разработанный по мотивам классического Land Rover Defender компанией Ineos Automotive, дочкой крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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Grenadier оснащён неразрезными мостами, постоянным полным приводом, понижающей передачей в раздаточной коробке и принудительными блокировками всех трёх дифференциалов. 3,0-литровые рядные 6-цилиндровые двигатели для Ineos Grenadier будет поставлять компания BMW: бензиновый выдаёт максимальные 285 л.с. и 450 Нм, дизельный — 249 л.с. и 550 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Внешность Grenadier была рассекречена в летом 2020 года, салон — летом 2021 года, а производство начнётся летом 2022 года.

Завод Ineos Automotive в Амбахе

Дизайн рассекретили так рано, чтобы машина спокойно, без камуфляжных обёрток и атак папарацци проходила ездовые испытания по всему миру. Опытные образцы Grenadier для испытаний изготовил экспериментальных цех Magna Steyr в Австрии (эта же компания стала главным инжиниринговым партнёром Ineos Automotive), а массовое производство будет налажено во французском Амбахе на заводе, который Ineos Automotive купила у автокоцерна Daimler (недавно переименован в Mercedes-Benz Group) в январе прошлого года.

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Daimler построил завод в Амбахе в конце 90-х под выпуск субкомпактных моделей smart, но после ссылки марки smart в Китай в 2019 году решил от него избавиться, успев при этом инвестировать около полумиллиона евро в создание новой производственной линии под крупные SUV — эта линия как раз очень пригодилась компании Ineos. Британцы вложили ещё 50 млн евро в переналадку завода под свои нужды, и вот теперь пресс-служба Ineos Automotive поделилась первыми фотографиями из цехов.

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Судя по снимкам, пусконаладочное производство идёт полным ходом, работают конвейер, кузнечный цех, полуавтоматический окрасочный цех, сборочный цех (показана даже «садьба», то есть соединение шасси и кузова) и отдел контроля качества. При заводе есть собственный испытательный трек, так что ездовые характеристики тоже можно проверить, «не отходя от кассы».

В год Ineos Automotive планирует делать по 30 000 — 40 000 машин в год, в зависимости от спроса. Принимать предзаказы на Grenadier компания начала в сентябре прошлого года, на данный момент собрано 15 000 заявок. Диапазон цен — от 59 000 до 80 000 евро. Полный прайс-лист и подробные технические характеристики будут обнародованы в апреле. Сейчас Grenadier доступен для заказа в кузове универсал в пассажирской и двух коммерческих версиях (с двумя либо пятью местами, заглушками вместо багажных окон и перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками). Позже гамму пополнит версия пикап с двухрядной кабиной и версия с водородной силовой установкой, которая разрабатывается совместно с компанией Hyundai.

Главный рынок сбыта Ineos Grenadier — Европа, поставки в США начнутся в 2023 году, а вот планов по выходу на российский рынок у компании Ineos Automotive, к сожалению, пока нет.

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