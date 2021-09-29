Ineos Grenadier оказался дороже, чем ожидалось. Старт продаж — в июле 2022 года

Британская компания﻿ Ineos Automotive объявила о начале приёма заявок на рамный внедорожник Grenadier и огласила коридор цен. В Германии новый SUV будет стоить от 59 000 до 80 000 евро.

Ineos Automotive — это, напомним, дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф, страстный автолюбитель и большой фанат классического, рамного Land Rover Defender. Конвейерная жизнь этой легенды британского автопрома закончилась в 2016 году, после чего Рэтклифф попытался купить у Jaguar Land Rover права на продолжение выпуска рамного Дефендера, но получил отказ и решил разработать собственный внедорожник в том же стиле и назвал его Grenadier.

Grenadier — рамный внедорожник (будет также версия пикап) с неразрезными мостами, постоянным полным приводом, понижающей передачей в раздаточной коробке и возможностью принудительной блокировки всех дифференциалов. Внешность Grenadier была рассекречена в летом 2020 года, а салон — летом нынешнего года.



Сейчас разработка Grenadier подходит к концу: внедорожник проходит финальный цикл испытаний, идёт подготовка к началу его производства на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе, на конвейер Grenadier должен встать в июле 2022 года и тогда же начнутся официальные продажи. Но уже завтра, 30 сентября, начнётся приём предзаказов. Покупателям из Германии, например, нужно будет внести депозит в размере 450 евро, чтобы застолбить за собой машину из первой партии. По данным немецкого журнала auto motor und sport, в следующем году завод в Амбахе выпустит только 5000 внедорожников, а на полную мощность (30 000 — 40 000 машин в год, в зависимости от спроса) выйдет в 2023 году.



Сегодня Ineos Automotive рассказала о стратегии дистрибуции своих машин: реализацией внедорожников Grenadier займутся 200 фирменных торговых точек по всему миру. Главный рынок — Европа. В Северной Америке внедорожники Ineos Grenadier появятся с задержкой — летом 2023 года. Россия в сферу интересов нового британского автопроизводителя пока не входит.



Ремонт и обслуживание внедорожников Grenadier отдали на аутсорсинг — этим займётся сеть Bosch Car Service, имеющая более 10 000 сервисных центров по всему миру. Рассматривается также возможность привлечение сервисных центров, специализирующихся на автомобилях BMW, так как немецкая компания будет поставлять для Grenadier двигатели — рядные бензиновые и дизельные «шестёрки» с рабочим объёмом 3,0 л. Ineos Automotive ещё официально не раскрыла технические характеристики Grenadier, но по данным немецких коллег отдача дизельной версии составит 249 л.с. и 550 Нм, бензиновой — 285 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF.

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Ineos Automotive обещает доставку нужных запчастей на ключевые рынки в течение 24 часов, при этом даст возможность клиентам обслуживать и ремонтировать Grenadier самостоятельно, открыв им онлайн-доступ к каталогу запчастей и всем необходимым инструкциям. Будет также собственная служба мобильного сервиса на местах — техническая помощь прибудет к пострадавшей машине в течение 24 часов.



Стартовая цена в 59 000 евро (в Великобритании — от 48 000 фунтов стерлингов) — это сильно выше 40 тысяч евро, на которые представители Ineos предлагали ориентироваться год назад. Для сравнения скажем, что 5-дверный новый Land Rover Defender 110 (с несущим кузовом) стоит в Германии от 55 600 евро, 5-дверный Jeep Wrangler Unlimited — от 59 900 евро, Mercedes-Benz G-класса — от 104 577 евро, 5-дверный Toyota Land Cruiser Prado — от 46 050 евро.

