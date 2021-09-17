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  • Ineos готовит пикап на базе внедорожника Grenadier: новинка показалась на фото

Ineos готовит пикап на базе внедорожника Grenadier: новинка показалась на фото

17.09.2021 115 0 0

Грузовик британского бренда был пойман в ходе дорожных испытаний. Производство новинки наладят на заводе во Франции.

 

Основанная в 2017 году компания Ineos Automotive представила своего первенца – внедорожник Grenadier 1 июля 2020-го. Его дизайн очень напоминает так называемый «классический» Land Rover Defender: производство отправленного в отставку автомобиля было прекращено ещё в 2016 году. Напомним, сначала основатель Ineos Automotive Джим Рэтклифф планировал купить права на выпуск «старого» Дефендера у JLR, однако получил отказ. После этого было принято решение создать новый внедорожник «по мотивам» Defender – так, собственно, и появился Grenadier.

Ранее Jaguar Land Rover пыталась судиться с Ineos Automotive из-за дизайна первенца последней, однако, проиграла дело. Дело в том, что в британском ведомстве по защите интеллектуальной собственности сочли, что по форме Defender не сильно отличается от других внедорожников.

Пока что процесс работы над Ineos Grenadier продолжается. Прототипы этого внедорожника ранее уже не раз попадали в объективы фотошпионов. Сейчас продолжаются так называемые «летние тесты», отвечающие за эксплуатацию будущей новинки в условиях жаркого климата и высоких температур. Эти испытания проводятся в южной части Европы.

Теперь под камерами оказалась другая ранее анонсированная новинка молодого британского бренда. Речь идёт о пикапе, созданном на базе внедорожника Grenadier. Снимками прототипа модели с нами поделилось испанское издание motor.es. Попавшийся фотошпионам тестовый образец, по сути, красноречиво свидетельствует о том, что «классический дизайн» передних частей у грузовика и SUV отличаться не будут. Оформление грузовой платформы впоследствии доработают.

Интерьер у пикапа тоже будет один-в-один, как у внедорожника Ineos Grenadier. Предполагается, что салон окажется рассчитан на пятерых седоков. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в отделке использованы износостойкие пластик и ткань, опционально предложат кожу и ковры. В полу имеются дренажные отверстия с пробками (как у Ford Bronco). Кресла Recaro оббиты водонепроницаемым материалом и получили боковую поддержку. У мультимедийной системы тачскрин диагональю 12,3 дюйма.

Моторная гамма у моделей британского бренда тоже будет едина. «Начинку» будет поставлять баварская компания BMW, её роль исполнят дефорсированные 3,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, которые работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Оба автомобиля будут иметь только полный привод.

Ожидается, что первые экземпляры Grenadier доберутся до дилеров в 2022 году. Не ранее следующего же года начнётся серийное производство, выпуск наладят на предприятии в Амбахе (Франция), ранее это предприятие принадлежало немецкому концерну Daimler. Предзаказы на новинку начнут собирать до конца текущего года.

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