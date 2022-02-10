Первый кроссовер smart получил имя #1, опубликованы фотографии серийной версии

Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) объявила имя своего первого кроссовера: если показанный осенью прошлого года концепт-предвестник нарекли Concept #1 , то серийная версия будет называться просто #1 — знак #, по задумке маркетологов, будет подчёркивать связь новинки с современным цифровым миром. Сейчас кроссовер проходит доводочные испытания, полноценная премьера ожидается в ближайшие месяцы.

Ныне несуществующий концерн Daimler (недавно переименован в Mercedes-Benz Group AG) в 2019 году отдал прозябавшую на тот момент марку smart на поруки китайскому холдингу Geely: было создано равнодолевое СП, которое должно, по сути, полностью перезапустить бренд smart и сделать его полноценным конкурентом британской марки Mini (принадлежит BMW). Все новые модели smart будут электромобилями, их разработка ведётся в основном в китайской штаб-квартире smart Automobile в Нинбо, но за дизайн отвечает Mercedes-Benz, то есть облик будет скорее прозападный, чем азиатский.

Первой моделью smart новой волны будет субкомпактный кроссовер #1 (габаритная длина — около 4,3 м), прямой конкурент Mini Countryman, при этом у последнего пока нет полностью электрической версии. Облик серийного кроссовера в целом повторяет таковой у концепта, представленного в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене. В октябре в Сеть утекли патентные изображения серийной версии, а сегодня, наконец, можно взглянуть на официальные фотографии — пока в камуфляжной окраске, но без гримирующих плёнок и накладок, то есть все детали и пропорции уже оценить можно.



Сейчас smart #1 находится на финальной стадии испытаний, производство в Китае начнётся в этом году. Кроссовер имеет тщательно продуманную аэродинамику (с х = 0,29), крайне важную для обеспечения приемлемого запаса хода на одной зарядке и низкого уровня шума в салоне электромобиля: предусмотрены активные заслонки в выдвижные дверные ручки. Эти ручки уже протестировали на морозе — с тонким обледенением они справляются, а вот после ледяного дождя их придётся как-то аккуратно отколупывать.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе smart #1 лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. Немецкий журнал auto motor und sport уточняет, что речь идёт о её младшей разновидности SEA Entry с базовым задним электромотором мощностью около 250 л.с., полноприводные версии, вероятно, тоже будут. Ёмкость батареи составит около 70 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 440 км по циклу WLTP. Точные характеристики будут обнародованы во время премьеры, дата которой пока не названа.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

С российского рынка марка smart ушла в 2020 году, после того как стала полностью электромобильной. Возвращение в ближайшее время вряд ли возможно — главные рынки сбыта для smart теперь — Китай и Европа, с североамериканского рынка марка тоже ушла.

