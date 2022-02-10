Новинки ×
  • Первый кроссовер smart получил имя #1, опубликованы фотографии серийной версии

Первый кроссовер smart получил имя #1, опубликованы фотографии серийной версии

10.02.2022 251 0 0

Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) объявила имя своего первого кроссовера: если показанный осенью прошлого года концепт-предвестник нарекли Concept #1, то серийная версия будет называться просто #1 — знак #, по задумке маркетологов, будет подчёркивать связь новинки с современным цифровым миром. Сейчас кроссовер проходит доводочные испытания, полноценная премьера ожидается в ближайшие месяцы.

 

Ныне несуществующий концерн Daimler (недавно переименован в Mercedes-Benz Group AG) в 2019 году отдал прозябавшую на тот момент марку smart на поруки китайскому холдингу Geely: было создано равнодолевое СП, которое должно, по сути, полностью перезапустить бренд smart и сделать его полноценным конкурентом британской марки Mini (принадлежит BMW). Все новые модели smart будут электромобилями, их разработка ведётся в основном в китайской штаб-квартире smart Automobile в Нинбо, но за дизайн отвечает Mercedes-Benz, то есть облик будет скорее прозападный, чем азиатский.

Первой моделью smart новой волны будет субкомпактный кроссовер #1 (габаритная длина — около 4,3 м), прямой конкурент Mini Countryman, при этом у последнего пока нет полностью электрической версии. Облик серийного кроссовера в целом повторяет таковой у концепта, представленного в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене. В октябре в Сеть утекли патентные изображения серийной версии, а сегодня, наконец, можно взглянуть на официальные фотографии — пока в камуфляжной окраске, но без гримирующих плёнок и накладок, то есть все детали и пропорции уже оценить можно.

Сейчас smart #1 находится на финальной стадии испытаний, производство в Китае начнётся в этом году. Кроссовер имеет тщательно продуманную аэродинамику (сх = 0,29), крайне важную для обеспечения приемлемого запаса хода на одной зарядке и низкого уровня шума в салоне электромобиля: предусмотрены активные заслонки в выдвижные дверные ручки. Эти ручки уже протестировали на морозе — с тонким обледенением они справляются, а вот после ледяного дождя их придётся как-то аккуратно отколупывать.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе smart #1 лежит разработанная Geely модульная платформа SEA. Немецкий журнал auto motor und sport уточняет, что речь идёт о её младшей разновидности SEA Entry с базовым задним электромотором мощностью около 250 л.с., полноприводные версии, вероятно, тоже будут. Ёмкость батареи составит около 70 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 440 км по циклу WLTP. Точные характеристики будут обнародованы во время премьеры, дата которой пока не названа.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

С российского рынка марка smart ушла в 2020 году, после того как стала полностью электромобильной. Возвращение в ближайшее время вряд ли возможно — главные рынки сбыта для smart теперь — Китай и Европа, с североамериканского рынка марка тоже ушла.

кроссовер электромобиль новинки Smart Smart #1

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A6 C7 с пробегом: кузов почти не ржавеет, электрика почти не подводит Что такое более-менее свежая Audi А6? Для многих в первую очередь – статус. А уже во вторую – много алюминия, сложная электрика, качественный салон (как сейчас любят говорить, «премиальный»)... 2762 4 3 09.02.2022
Статьи / Авто недели Серийный хот-род: стоит ли покупать Plymouth Prowler за 5 миллионов Есть автомобили, которые покупают для получения эмоций от каждодневной езды – например, Peugeot RCZ или Hummer H3. Есть те, что выступают исключительно в роли машины выходного дня – таковы... 1463 6 3 08.02.2022
Статьи / Популярные вопросы Автобус, мотоцикл, прицеп: что грозит водителю за езду без требуемой категории прав Водительская жизнь регулярно подкидывает новые условия и ситуации. Купили вы, например, новый большой пикап или внедорожник – а он, оказывается, попадает в категорию С. Или появилась необход... 8556 0 10 07.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 16461 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 15088 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14172 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings