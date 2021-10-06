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  • Серийный кроссовер smart на платформе Geely раскрылся досрочно, и он не копия предвестника

Серийный кроссовер smart на платформе Geely раскрылся досрочно, и он не копия предвестника

06.10.2021 398 0 0

Продажи «зеленого» паркетника стартуют в следующем году. Скорее всего, модель предложат с задним или полным приводом.

 

Еще три года назад smart перевел свои ситикары на электротягу, а в 2019-м концерн Daimler перестал владеть брендом единолично: было создано совместное предприятие с холдингом Geely. Развитием марки занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же наладят производство. Ну а за немцами оставили дизайн. Первенцем «новой волны» будет кроссовер, его предвестника – Concept #1 – представили в минувшем сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене (туда шоу переехало из Франкфурта). А теперь раскрыт товарный электрокар: патентные изображения обнаружил MBEQ Club. Кстати, картинки внесли в базу европейского сертификационного органа, впрочем, smart изначально заявлял, что модель окажется глобальной.

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Серийный электромобиль многое взял от предвестника, но отличия все же есть. Так, в переднем бампере появились «жабры», а на заднем теперь два светоотражателя, разнесенных по сторонам, вместо одного по центру у концепта. Фары сделали раздельными, хотя их объединяет перемычка, которая, скорее всего, светится (у Concept #1 головная оптика в виде единой плашки). Появились центральная стойка и выдвижные ручки дверей, причем задние двери – обычные, тогда как у шоу-кара они распахиваются против хода движения. Наконец, заменили наружные зеркала: у товарного паркетника они крупнее и крепятся на отдельных ножках.

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Внутри упростили переднюю панель. Центральный тоннель вроде бы перестанет быть «парящим», зато его сделают двухэтажным. Крупный тачскрин мультимедиа-системы наверняка сохранят. Концепт четырехместный, но еще на его премьере объявили о том, что серийный электрокар предложат с салоном на пятерых. Конвейерному варианту также обещаны обновление «по воздуху», ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Новый smart построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely специально для «электричек». На той же «тележке» базируется лифтбек Zeekr 001 (Zeekr – новый премиальный суббренд Джили), она же ляжет в основу некоторых будущих Volvo (шведская марка принадлежит китайцам). По своим габаритам серийный паркетник, вероятно, недалеко ушел от концепта. Длина последнего равна 4290 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, электрокросс smart окажется сопоставим с европейским Renault Captur и Mini Countryman, при этом расстояние между осями у Смарта даже больше (у модели Рено – 2639 мм, у Мини – 2670 мм). Ну и для сравнения, размеры нынешнего smart forfour: 3495/1665/1554 мм, колесная база – 2494 мм.

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Предполагается, что базовый кроссовер получит один электродвигатель – на задней оси. Полный привод тоже, вероятно, будет, благо наличие двух электромоторов платформой SEA предусмотрено.

Полноценную премьеру паркетник smart должен справить в следующем году, тогда же начнутся продажи. Из России эта марка ушла после того, как ее актуальные ситикары fortwo и forfour окончательно превратились в «зелень». О возвращении на наш рынок пока не слышно.

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