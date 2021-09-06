Полноценный кроссовер smart: платформа Geely, китайская сборка и статус глобальной модели

Марка smart перевела свои модели на электротягу еще в 2018-м, а год спустя концерн Daimler перестал владеть ею единолично: было создано совместное предприятие с китайским холдингом Geely. Развитием бренда занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же наладят производство грядущих машин. Ну а первенцем «новой волны» станет, конечно, кроссовер – и это будет первый полноценный серийный SUV в гамме. Представленный на выставке IAA Mobility в Мюнхене (туда шоу переехало из Франкфурта) паркетник все еще находится в статусе концепта, о чем говорит его имя – Concept #1, однако товарный вариант ждать долго не придется: на конвейер кросс встанет в следующем году, причем он многое возьмет от предвестника.
Паркетник smart построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely специально для «электричек». На той же «тележке» базируется лифтбек Zeekr 001 (Zeekr – новый премиальный суббренд Джили), она же ляжет в основу некоторых будущих Volvo (шведская марка принадлежит китайцам). Длина smart Concept #1 равна 4290 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам кроссовер близок к европейскому Renault Captur и Mini Countryman, при этом расстояние между осями у Смарта даже больше (у модели Рено – 2639 мм, у Мини – 2670 мм). Ну и для сравнения, размеры нынешнего smart forfour: 3495/1665/1554 мм, колесная база – 2494 мм.
Если китайцы отвечают за технику, то дизайн «нарисован» немецкой командой. Фары и задние фонари кроссовера сделали в виде плашек, состоящих из множества светодиодных треугольников, которые к тому же могут мерцать в такт музыке. Еще smart Concept #1 достались стеклянная крыша со встроенными светящимися прямоугольниками, 21-дюймовые колеса и безрамочные двери без ручек (открываются с помощью сенсорных панелей). У паркетника отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения, диодная подсветка также есть на заглушке вместо радиаторной решетки и на порогах. Впрочем, у товарного SUV наверняка будут обычные двери, да и светящихся элементов поубавится.
Concept #1 имеет салон на четверых, однако в smart уже объявили, что и это – «фишка» прототипа, серийный паркетник будет пятиместным. Золотую отделку тоже вряд ли сохранят, а вот «парящую» переднюю панель вполне могут оставить, как и «прилепленный» к ней тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма. Конвейерному варианту также обещаны обновление «по воздуху», ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.
О моторах пока ни слова. По неофициальным данным, у базового кроссовера smart будет один электродвигатель, установленный на задней оси, и батарея емкостью примерно 70 кВт*ч, с которой он сможет проехать 500 км. Правда, «дальнобойность» рассчитана по устаревшему циклу NEDC. Наличие двух электромоторов платформой SEA тоже предусмотрено, то есть паркетник, вероятно, предложат и в полноприводном исполнении.
Первым рынком для модели станет Китай, но местным «эксклюзивом» паркетник не окажется – его будут продавать и в других странах, в том числе в Европе.
Из России smart ушел после того, как его актуальные ситикары fortwo и forfour окончательно превратились в «зелень». О возвращении марки на наш рынок пока не слышно.
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