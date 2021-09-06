Полноценный кроссовер smart: платформа Geely, китайская сборка и статус глобальной модели

Электрический паркетник пока представлен в статусе концепта, однако серийную версию долго ждать не придется. По предварительным данным, базовый кросс будет заднеприводным.

Марка smart перевела свои модели на электротягу еще в 2018-м, а год спустя концерн Daimler перестал владеть ею единолично: было создано совместное предприятие с китайским холдингом Geely. Развитием бренда занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же наладят производство грядущих машин. Ну а первенцем «новой волны» станет, конечно, кроссовер – и это будет первый полноценный серийный SUV в гамме. Представленный на выставке IAA Mobility в Мюнхене (туда шоу переехало из Франкфурта) паркетник все еще находится в статусе концепта, о чем говорит его имя – Concept #1, однако товарный вариант ждать долго не придется: на конвейер кросс встанет в следующем году, причем он многое возьмет от предвестника.

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Паркетник smart построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely специально для «электричек». На той же «тележке» базируется лифтбек Zeekr 001 (Zeekr – новый премиальный суббренд Джили), она же ляжет в основу некоторых будущих Volvo (шведская марка принадлежит китайцам). Длина smart Concept #1 равна 4290 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам кроссовер близок к европейскому Renault Captur и Mini Countryman, при этом расстояние между осями у Смарта даже больше (у модели Рено – 2639 мм, у Мини – 2670 мм). Ну и для сравнения, размеры нынешнего smart forfour: 3495/1665/1554 мм, колесная база – 2494 мм.



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Если китайцы отвечают за технику, то дизайн «нарисован» немецкой командой. Фары и задние фонари кроссовера сделали в виде плашек, состоящих из множества светодиодных треугольников, которые к тому же могут мерцать в такт музыке. Еще smart Concept #1 достались стеклянная крыша со встроенными светящимися прямоугольниками, 21-дюймовые колеса и безрамочные двери без ручек (открываются с помощью сенсорных панелей). У паркетника отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения, диодная подсветка также есть на заглушке вместо радиаторной решетки и на порогах. Впрочем, у товарного SUV наверняка будут обычные двери, да и светящихся элементов поубавится.



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Concept #1 имеет салон на четверых, однако в smart уже объявили, что и это – «фишка» прототипа, серийный паркетник будет пятиместным. Золотую отделку тоже вряд ли сохранят, а вот «парящую» переднюю панель вполне могут оставить, как и «прилепленный» к ней тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма. Конвейерному варианту также обещаны обновление «по воздуху», ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.



О моторах пока ни слова. По неофициальным данным, у базового кроссовера smart будет один электродвигатель, установленный на задней оси, и батарея емкостью примерно 70 кВт*ч, с которой он сможет проехать 500 км. Правда, «дальнобойность» рассчитана по устаревшему циклу NEDC. Наличие двух электромоторов платформой SEA тоже предусмотрено, то есть паркетник, вероятно, предложат и в полноприводном исполнении.

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Первым рынком для модели станет Китай, но местным «эксклюзивом» паркетник не окажется – его будут продавать и в других странах, в том числе в Европе.



Из России smart ушел после того, как его актуальные ситикары fortwo и forfour окончательно превратились в «зелень». О возвращении марки на наш рынок пока не слышно.