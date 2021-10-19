Водородный Ineos Grenadier уже существует, но купить его можно будет ещё не скоро

Британская компания﻿ Ineos Automotive показала первый прототип водородной версии внедорожника Grenadier с электрохимическим генератором Hyundai. Полевые испытания начнутся только в конце 2022 года, а дата начала серийного производства пока не названа — Джим Рэтклифф, глава Ineos, признался, что Великобритания сейчас сильно отстаёт в развитии водородной энергетики от континентальной Европы.

В ноябре прошлого года нефтехимическая компания Ineos и Hyundai Motor Group договорились о партнёрстве в области водородной энергетики и её применении в автомобилестроении. Обеим компаниям есть, что предложить друг другу. Ineos является крупнейшим оператором электролиза в Европе и вдобавок получает водород как побочный продукт в результате переработки нефти и газа. Сегодня производственные мощности Ineos способны давать до 400 000 тонн водорода ежегодно, что эквивалентно 2 млрд литров дизельного топлива. Вдобавок Ineos инвестировала 2 млрд евро в разработку так называемого зелёного водорода — его получают в результате электролиза воды с использованием энергии из возобновляемых источников (ветряки, солнечные электростанции).

Hyundai в свою очередь является одним из пионеров в области разработки силовых установок на водородных топливных элементах. На сентябрьском мероприятии Hydrogen Wave корейская компания представила электрохимические генераторы нового поколения, более компактные и надёжные, с ресурсом до 500 000 км — ими оснастят водородный кроссовер Nexo следующего поколения (ожидается в 2023 году) и водородный спорткар, разработка которого ведётся совместно с хорватским стартапом Rimac. Но самые большие перспективы у водорода — в коммерческом секторе: к 2028 году Hyundai намерена перевести на топливные элементы все свои грузовики, фургоны и автобусы.

Ineos Automotive, напомним, родилась как каприз Джима Рэтклиффа, британского миллиардера и основателя нефтехимической компании Ineos. Автомобильное подразделение разработало рамный внедорожник Grenadier по мотивам классического Land Rover Defender, его производство на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе начнётся в июле 2022 года. Grenadier будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями BMW, но в перспективе перейдёт на водород и электрохимические генераторы Hyundai.

Водородные внедорожник Ineos Grenadier, автобус StreetDeck Hydroliner и кроссовер Hyundai Nexo.

Разработка водородного Grenadier уже началась и сегодня компания показала первый прототип, который, впрочем, снаружи ничем не отличается от версий с ДВС. В ближайшее время начнутся его лабораторные испытания, а к полевым Ineos приступит в конце следующего года. Имплантацией водородной силовой установки Hyundai в Grenadier занимается британская инжиниринговая фирма AVL, но конкретная схема и технические характеристики пока не разглашаются. В партнёрах по водородной теме значится также британская компания Wrightbus, выпускающая водородные автобусы StreetDeck Hydroliner с запасом хода до 450 км.



В перспективе Ineos хочет стать ведущим поставщиком зелёного водорода для машин и домашних хозяйств, но Рэтклифф предупреждает, что без инвестиций со стороны британского правительства в водородную инфраструктуру страны, массовый переход на передовое экологически чистое топливо будет невозможен. По мнению главы Ineos, Великобритания сильно отстала в развитии водородной энергетики от Евросоюза, чьи власти, наконец, пришли к пониманию, что электрифицировать весь транспорт традиционным, батарейным методом невозможно, и только водород представляется на данный момент единственной возможностью достичь желанной углеродной нейтральности к 2050 году.

