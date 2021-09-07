Водородные планы Hyundai: новый Nexo в 2023 году, 680-сильный спорткар и беспилотники

Hyundai Motor Group намерена к 2045 году достичь углеродной нейтральности, в том числе с помощь электромобилей на водородных топливных элементах. Уже к 2028 году корейская компания обещает перевести на водород все свои коммерческие автомобили. Водородные силовые установки Hyundai должны найти применение далеко за рамками автопрома — в поездах, кораблях, самолётах, в тяжёлой промышленности и домашних хозяйствах.

В последние дни от Hyundai поступает много «зелёных» новостей. 2 сентября компания объявила о намерении к 2030 году полностью электрифицировать модельную линейку премиального бренда Genesis. Вчера в рамках Мюнхенского автосалона Hyundai объявила курс на углеродную нейтральность к 2045 году и заявила, что продажи моделей с ДВС в Европе прекратятся в 2035 году. А сегодня на онлайн-форуме Hydrogen Wave (можно перевести как «водородная волна») корейская компания раскрыла детали своей водородной стратегии до 2040 года.

Hyundai Nexo

Сейчас у Hyundai уже есть два серийных водородных электромобиля — среднеразмерный кроссовер Nexo и большой грузовик Xcient. Продажи их пока мизерные: например, Nexo за первые семь месяцев этого года разошёлся в Европе тиражом 111 шт., в США с января по август продано 230 шт. И это притом, что за 20 лет эволюции Hyundai удалось снизить себестоимость водородных силовых установок аж на 95%! К 2030 году стоимость водородного электромобиля сравняется со стоимостью батарейного.



Широкому распространению водородных машин сегодня мешает отсутствие инфраструктуры водородных заправок и слабо развитая водородная энергетика. Чтобы закачать водород в баки электромобиля, его нужно сначала где-то получить, желательно с помощью экологически чистых источников энергии (например, ветряков и солнечных электростанций).

Власти развитых стран, наконец, стали понимать, что на батареях в прямом смысле слова далеко не уедешь, электрифицировать с их помощью все коммерческие автомобили практически невозможно: чтобы получить пробеги на одной зарядке, сопоставимые с таковыми у дизельных машин, нужны огромные, очень дорогие и тяжёлые батареи, которые в разы увеличат себестоимость перевозок. Водород на данный момент — единственная разумная альтернатива ДВС, и к 2028 году Hyundai переведёт на топливные элементы всю свою коммерческую линейку. К тому времени водородная инфраструктура при поддержке властей (в первую очередь денежной) должна перейти из зачаточного состояния в более-менее развитое. А к 2050 году, по мнению межотраслевого международного Водородного совета (Hydrogen Council), водородная энергетика сможет покрывать 18% мировых потребностей в энергии.



Водородные силовые установки Hyundai третьего поколения и графики эволюции себестоимости и ресурса. 1 / 4 Водородные силовые установки Hyundai третьего поколения и графики эволюции себестоимости и ресурса. 2 / 4 Водородные силовые установки Hyundai третьего поколения и графики эволюции себестоимости и ресурса. 3 / 4 Водородные силовые установки Hyundai третьего поколения и графики эволюции себестоимости и ресурса. 4 / 4

На форуме Hydrogen Wave корейская компания анонсировала водородные силовые установки третьего поколения в вариантах на 100 кВт (136 л.с.) и 200 кВт (272 л.с.). 100-киловаттная установка предназначена для легковых автомобилей, в том числе для кроссовера Nexo второго поколения, который выйдет на рынок в 2023 году. При примерно такой же отдаче, как у предшественника, новая силовая установка на треть компактнее и вдвое дешевле, а её ресурс увеличен со 160 000 до 500 000 км. На коммерческих автомобилях ресурс водородной силовой установки в ближайшие годы планируется увеличить до миллиона километров.



Глава отдела разработок Hyundai Альберт Бирманн на фоне водородного спорткара Vision FK.

Самый захватывающий водородный анонс — это спорткар Vision FK, который Hyundai разрабатывает совместно с хорватским электромобильным стартапом Rimac (корейская компания владеет 12% акциями Rimac). Показанный прототип, судя по всему, сделан на базе Kia Stinger, но «потрошки» c Т-образной буферной батареей и двумя водородными баками над задней осью полностью новые. Форм-фактор спорткара, скорее всего, изменится. Заявленная пиковая мощность — 500 кВт (680 л.с.), разгон до 100 км/ч — менее чем за 4 с, пробег на одной зарядке/заправке — 600 км. Дата дебюта пока не объявлена.



Водородный спорткар Vision FK 1 / 2 Водородный спорткар Vision FK 2 / 2

В 2024 году Hyundai выпустит водородный трактор. Среди заявленных новинок без конкретной даты начала выпуска — водородный автопоезд Trailer Drone на двух беспилотных тележках e-Bogie, способных поворачиваться в разные стороны и обеспечить длинному составу потрясающую манёвренность. Полагаем, что на закрытых территориях вроде портового терминала, где нет праздно шатающейся публики, такие автопоезда станут обычным явлением до конца текущего десятилетия.



Автопоезд Trailer Drone и его беспилотные модули e-Bogie. 1 / 4 Автопоезд Trailer Drone и его беспилотные модули e-Bogie. 2 / 4 Автопоезд Trailer Drone и его беспилотные модули e-Bogie. 3 / 4 Автопоезд Trailer Drone и его беспилотные модули e-Bogie. 4 / 4

В отрыве от автопоезда тележки e-Bogie могут использоваться в разных областях народного хозяйства — например, в качестве пожарных машин и аварийно-спасательных капсул, на крыше которых разместятся квадрокоптеры-разведчики.



Дальше — больше: водородные силовые установки Hyundai найдут применение в автобусах, трамваях, поездах, судах, летательных аппаратах и стационарных системах питания. Модульная конструкция позволяет объединять 100-киловаттные установки в блоки мощностью до 1 мВт и использовать их, например, в качестве резервного источника питания на крупных судах и в серверных IT-компаний — тихо, практично и экологично.

Добавим, что сегодня практически все крупные автомобильные компании занимаются разработкой водородных новинок и постепенно выводят их на рынок (свежие примеры — фургоны Stellantis и Renault), и только Volkswagen и Tesla открыто выступают против водорода, считая его тупиковой ветвью развития электромобилей.

