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  • Genesis объявил о тотальной электрификации и засветил восемь новых моделей

Genesis объявил о тотальной электрификации и засветил восемь новых моделей

02.09.2021 155 0 1

Судя по опубликованному тизеру, кроссоверов у корейского «премиума» будет больше, но и от седанов марка отказываться не намерена. Кроме того, не исключено появление купе.

 

Премиальный бренд Genesis был создан компанией Hyundai шесть лет назад, а сегодня он рассказал о планах своего развития. Разумеется, следом за остальными престижными марками корейцы делают ставку на тотальную электрификацию: с 2025 года все новые модели Genesis будут «зелеными», полностью от машин с ДВС собираются отказаться к 2030 году. Также объявлено, что в линейку войдут не только уже ставшие привычными батарейные электромобили, но и водородные электрокары на топливных элементах.

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Всего в электрической гамме будет восемь новых моделей, они пока лишь засвечены. Судя по тизеру, Genesis готовит четыре кроссовера, точно будет как минимум один седан и вроде бы купе (на «двухдверку» смахивает первый автомобиль справа от светящихся вертикальных линий; среди оставшихся двух электрокаров в правой части вполне могут оказаться лифтбек и универсал). Нынешняя фирменная двухполосная оптика признана удачным дизайнерским решением – она перейдет и на грядущие модели, причем у некоторых электрокаров эти полоски протянутся до передних дверей. А еще в Genesis заявили, что у некоторых новинок будут открывающиеся против хода движения задние двери (такие машины лишены центральных стоек) и поворачивающиеся кресла. В компании рассчитывают продавать по 400 000 электрокаров ежегодно.

Genesis Electrified G80
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Genesis Electrified G80
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Напомним, Genesis только начинает осваивать электромобильный сегмент. Первая «зеленая» модель марки дебютировала минувшей весной – это седан Electrified G80, сделанный из стандартной «четырехдверки» с аналогичным индексом. А первой оригинальной «электричкой» корейского премиум-бренда стал паркетник GV60, разделивший платформу E-GMP (Electric Global Modular Platform) с кросс-хэтчами Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Компакт Genesis, как ожидается, выйдет на рынок в следующем году.

Genesis GV60
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Genesis GV60
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Genesis GV60
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«Традиционная» линейка марки представлена кроссоверами GV70 и GV80, тем же G80, а также «четырехдверками» G70 и G90, плюс для Европы построили универсал G70 Shooting Brake. За исключением «сарая», все модели с ДВС продают и в России. Тем интереснее, останется ли чисто электрический бренд Genesis на нашем рынке.

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