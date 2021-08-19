Серийный электрокросс Genesis GV60: камеры вместо зеркал и «хрустальный шар» в салоне

Корейский премиальный бренд раскрыл дизайн своего нового паркетника. Модель делит платформу с «электричками» Hyundai и Kia, то есть она тоже будет доступна с задним или полным приводом.

Первым электрокаром принадлежащей компании Хёндэ марки Genesis стал седан Electrified G80, но тот сделан из стандартной «четырехдверки» с аналогичным индексом. А вот кросс GV60 – это уже первая электрическая модель, не имеющая родственников с ДВС. Сама марка пока распространила лишь несколько фото серийного паркетника и поделилась общим описанием, все характеристики обещали раскрыть «в ближайшее время».

Genesis GV60 построен на «тележке» E-GMP (Electric Global Modular Platform), созданной специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia: она же лежит в основе уже представленных кросс-хэтчей Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Это значит, что, как и непремиальные родственники, паркетник Genesis будет иметь задний или полный привод, то есть его предложат с одним или двумя электромоторами. В родной Корее базовый Ioniq 5 оснащен 170-сильным электродвигателем и батареей емкостью 58 кВт*ч, совокупная отдача топовой двухмоторной «пятидверки» Хёндэ – 306 л.с., у такой версии аккумулятор на 72,6 кВт*ч. Самый дешевый кросс EV6 в плане техники повторил «начальный» Ioniq 5, но полноприводная топ-версия электрокара Kia мощнее – ее моторы вместе выдают 325 л.с., вдобавок у нее батарея емкостью 77,4 кВт*ч. Кроме того, у EV6 еще есть «заряженный» вариант GT с 585-сильной установкой.



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Внешний облик Genesis GV60 выполнен в актуальном фирменном стиле марки, главная «фишка» которого – двухполосная оптика. Но если сравнивать с остальными Дженезисами, то у паркетника есть свои особенности: как и родственники от Hyundai и Kia, «шестидесятый» получил выдвижные ручки дверей и большой капот, заплывающий на крылья. Также кросс отличился хромированными «зигзагами», перетекающими с задних стоек на багажную дверь. А еще у GV60 вместо наружных зеркал установлены камеры (аналогичное решение предусмотрено и для Ioniq 5), хотя у версий попроще наверняка будут обычные зеркала.



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Внутри – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Роль центрального тоннеля (его в машине нет) играет консоль, «выросшая» из подлокотника, а на ней – подстаканники, ряд клавиш, отвечающая за управления мультимедиа шайба и сделанный в виде сферы селектор трансмиссии. К слову, подобный шар мы видели на концептуальном купе Genesis X, представленном минувшей весной. Работает это так: когда двигатель (двигатели) GV60 выключены, сфера показывается своей «хрустальной» стороной, которая еще и светится, а стоит запустить мотор, как она переворачивается и появляется селектор коробки. Кроме того, в салоне на дверях установили дополнительные дисплеи, на которые выводится изображения с наружных камер. Правда, выглядит это как-то не по-премиальному.



В Корее прием заказов на Genesis GV60 могут открыть уже в этом году, в Европе электрический паркетник ждут в 2022-м. Появление в России тоже возможно – по крайней мере, родственный Ioniq 5 нам обещан, да и Kia EV6 засветился перед российской публикой.