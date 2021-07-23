Обновлённый Genesis G70 в России: к «турбочетвёрке» присоединился V6, доступен задний привод

«В базе» седан, как и прежде, полноприводный, а задний привод предусмотрен лишь для «промежуточного» и топового исполнений. Цены заметно выросли.

Рестайлинговый Genesis G70 дебютировал минувшей осенью: модель получила фирменную для премиального суббренда Hyundai двухполосную оптику, огромную радиаторную решетку и другие бамперы, а задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже. Главная обновка в салоне – мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,25 дюйма вместо 8-дюймового планшета. Такая «четырехдверка» уже доступна в родной Корее, Штатах и Австралии, а теперь объявлены российские цены.

На нашем рынке преобразившийся G70 доступен с прежней бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI, у которой два варианта мощности – 197 и 247 л.с. Но при этом у нас отныне еще предложен топовый седан с битурбированным V6 3.3 мощностью 370 л.с. – у такой «семидесятки» два овальных патрубка выпускной системы. Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». В РФ седан, как и раньше, по умолчанию имеет полный привод (с муфтой на передней оси), однако после рестайлинга G70 также можно заказать с задним приводом: он является стандартным для самой дорогой комплектации с 370-сильным мотором и входит в опциональный пакет для «промежуточной» версии с 247-сильным двигателем. Любопытно, что родственный «четырехдверке» Genesis большой лифтбек Kia Stinger изначально представлен в России с V6 3.3, у «пятидверки» есть и заднеприводные версии (правда, только у машин с 2.0).

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G70 заметно подорожал: если дореформенный седан стоит от 2 520 000 рублей, то за обновленную модель просят минимум 3 100 000 рублей, причем в своем релизе российский офис указывает на то, что речь о первой партии машин.



Комплектации и цены обновлённого Genesis G70

Комплектация 2.0 T-GDI (197 л.с.), AWD, 8АТ 2.0 T-GDI (247 л.с.), AWD, 8АТ 2.0 T-GDI (247 л.с.), RWD, 8АТ V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), RWD, 8АТ V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), AWD, 8АТ Premier 3 100 000 рублей - - - - Elegance 3 250 000 рублей - - - - Advance 3 380 000 рублей 3 520 000 рублей - - - Advance с пакетом Sport 2 3 680 000 рублей 3 820 000 рублей 3 740 000 рублей - - Supreme 3 730 000 рублей 3 870 000 рублей - - - Ultimate - - - 4 620 000 рублей 4 700 000 рублей

В базовой версии Premier у модели имеются полностью светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, десять подушек безопасности, задний парктроник, системы предотвращения столкновений и помощи при трогании на подъеме, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и подогрев руля, а кресла такого седана обиты искусственной кожей. В исполнении Elegance идет уже натуральная кожа, также появляются беспроводная зарядка для смартфона, передние датчики парктроника и дополнительные электрорегулировки передних сидений.

Genesis G70 Advance – это дополнительная шумоизоляция стекол, проекционный дисплей, вентиляция кресел, электропривод багажника. В комплектации Supreme имеются 19-дюймовые диски с разноширокими шинами Michelin Pilot Sport 4 (передние – 225/40 ZR19, задние – 255/35 ZR19), виртуальная 3D-приборка диагональю 12,3 дюйма, электропривод рулевой колонки, подогрев задних сидений, отделка кожей Nappa и замшей, плюс в салоне такого седана есть вставки из алюминия.



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Наконец, G70 Ultimate с 370-сильным двигателем получил электронно-управляемую адаптивную подвеску, дифференциал повышенного трения на задней оси (он также входит в опциональный пакет для заднеприводного седана с 247-сильным мотором), тормоза Brembo, адаптивные фары и «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора. Кроме того, у полноприводной «четырехдверки» с V6 3.3 есть новый режим вождения Sport+ с дрифт-режимом, который меняет алгоритмы управления мотором и трансмиссией.



Для модели также предусмотрено несколько дополнительных наборов с оборудованием топ-версии.

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Дата старта «живых» продаж рестайлингового седана пока не названа – скорее всего, у дилеров машины появятся осенью. Дореформенный Genesis G70 за первые полгода разошелся по РФ тиражом всего в 104 экземпляра (в январе-июне 2020-го было реализовано 360 единиц).



Между тем недавно «семидесятку» превратили в универсал, однако пятидверная версия адресована в основном Европе, у нас такая не появится. Зато следом за обновленным седаном G70 до России доберется кроссовер GV70.