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  • Рестайлинговый Kia Stinger для России: главная обновка нашей версии не досталась

Рестайлинговый Kia Stinger для России: главная обновка нашей версии не досталась

23.12.2020 298 0 0

Компания Kia поделилась подробностями о посвежевшем большом лифтбеке, предназначенном для российского рынка. У нас модель будет доступна с прежними моторами, тогда как в Корее и некоторых других странах она обзавелась 304-сильным турбодвижком. При  этом нам обещаны новые системы помощи водителю.

 

На родине обновленная «пятидверка» Kia Stinger стартовала в августе, а сегодня российский офис марки сообщил о том, что модернизированный лифтбек сертифицирован в нашей стране. Одновременно в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такую модель. В плане техники сюрприза не произошло. Так, еще во время презентации посвежевшего Стингера было объявлено, что новый четырехцилиндровый турбодвигатель 2.5 T-GDI мощностью 304 л.с. (как у сменившего поколение седана Genesis G80) зарезервирован лишь для Кореи, Штатов и Мексики. И действительно, в России лифтбек сохранил прежние моторы: это «турбочетверка» 2.0 T-GDI, выдающая 197 или 247 л.с., и битурбированный V6 3.3 T-GDI мощностью 370 л.с. (в Корее, к слову, отдача этого движка выросла до 373 л.с.). Оба все так же сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.

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Что же касается дизайна, то внешне Стингер сильно не изменился: рестайлинг принес лифтбеку чуть подретушированную головную оптику и новые задние фонари (объединяющая фонари плашка теперь светится), плюс у версии GT увеличены патрубки выхлопной системы. В некоторых странах Kia Stinger еще обрел опциональный пакет, подразумевающий декор черного цвета, однако для нас такой пока не анонсирован.

В салоне – новые материалы отделки, в «базе» теперь идет 8-дюймовый дисплей мультимедиа-системы (был 7-дюймовый), а дорогим версиям положен экран диагональю 10,25 дюйма. Как и прежде, для модели предусмотрена приборная панель Supervision с 7-дюймовым экраном. 

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Также в российском офисе Kia упомянули «новые интеллектуальные системы помощи водителю», правда, в подробности вдаваться не стали. Вероятно, речь идет о наборе, который имеется у глобальной версии: это модернизированная система предотвращения фронтальных столкновений (выявляет встречный транспорт при повороте на перекрестке), система предотвращения столкновений в «слепых» зонах (не просто предупреждает о других машинах в соседних полосах, но и помогает избежать столкновения за счет дифференцированного подтормаживания), монитор контроля «слепых» зон (изображение выводится прямо в «приборку») и функция Safe Exit Warning (предупредит собравшегося выйти пассажира о приближающемся транспорте).

Как и дореформенный Stinger, обновленные машины для РФ будут собирать на калининградском «Автоторе». На наш рынок рестайлинговый лифтбек выйдет в следующем году, цены и комплектации раскроют ближе к дате старта продаж. Уходящий Стингер стоит от 2 314 900 до 3 604 900 рублей. В ковидном 2020-м «пятидверка» в глубоком «минусе»: с января по ноябрь в России реализовано 813 машин, что почти на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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