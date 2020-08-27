Рестайлинг принёс Kia Stinger 304-сильный бензиновый турбомотор и лишил дизеля

На родине большая «пятидверка» Kia теперь доступна с двумя бензиновыми двигателями, один из которых ей достался от Genesis G80. Гамма глобальной версии включает три движка, но и для «мирового» лифтбека дизель тоже пока не заявлен.

Дизайн рестайлингового Kia Stinger раскрыли на официальных фото пару недель назад. Построенный на заднеприводной платформе лифтбек, который позиционируют в качестве «гран туризмо», обзавелся подретушированной головной оптикой и новыми задними фонарями, также расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков, появились новые опциональные пакеты, плюс мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Теперь же Kia поделилась подробностями о технике «пятидверки», вдобавок был дан старт продажам на домашнем рынке. Кстати, в Корее Stinger после рестайлинга имеет «фамилию» Meister.

В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 1 / 6 В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 2 / 6 В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 3 / 6 В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 4 / 6 В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 5 / 6 В Корее Stinger носит эмблему E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». На других рынках – привычная эмблема Kia 6 / 6

Итак, на родине «турбочетверка» Theta 2.0 T-GDI (255 л.с., 353 Нм) и турбодизель 2.2 CRDi (202 л.с., 441 Нм) отправлены в отставку. В Корее базовым для лифтбека стал бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 2.5 T-GDI нового семейства Smartstream, который есть и в гамме сменившего поколение седана Genesis G80. Этот двигатель выдает 304 л.с. и 422 Нм. Также на домашнем рынке Stinger можно купить с модернизированным битурбированным V6 3.3 серии Lambda: у таких машин новая выпускная система с дополнительным клапаном, а мощность мотора выросла на 3 л.с. до 373 л.с. (крутящий момент прежний – 510 Нм). Как и прежде, лифтбек предлагается только с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный. А еще в Корее во всех вариантах исполнения Stinger Meister имеется задний самоблокирующийся дифференциал.



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Глобальная версия сохранила базовую «турбочетверку» 2.0 T-GDI (в РФ она выдает 197 или 247 л.с.), «мировому» лифтбеку по-прежнему положен и V6 3.3 T-GDI. А вот новый турбомотор 2.5 T-GDI, помимо Кореи, еще будет доступен для Стингера лишь в Штатах и Мексике. Дизель в релизе глобального офиса Kia тоже не упомянут – видимо, и в других странах его уберут. Впрочем, в РФ дизельный лифтбек все равно не продавали.



Корейцы также могут заказать для Stinger Meister детали из карбона и отделку салона алькантарой 1 / 2 Корейцы также могут заказать для Stinger Meister детали из карбона и отделку салона алькантарой 2 / 2

Обновленному Kia Stinger также достались: доработанная система предотвращения фронтальных столкновений (выявляет встречный транспорт при повороте на перекрестке), монитор контроля «слепых» зон (изображение выводится прямо в «приборку»), система Safe Exit Warning (предупредит собравшегося выйти пассажира о приближающемся транспорте), система напоминания о «забытых» пассажирах на заднем сиденье. Разумеется, есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система удержания в полосе движения. А на родине марки управлять некоторыми функциями лифтбека можно со смартфона – например, запустить двигатель, отпереть/запереть двери, проверить, где находится машина.



В Корее цена Kia Stinger Meister с мотором 2.5 T-GDI стартует с отметки в 38 530 000 вон, что эквивалентно примерно 2 453 000 рублей по актуальному курсу. Лифтбек с V6 3.3 T-GDI обойдется минимум в 44 600 000 вон – это около 2 839 000 рублей.



На других рынках обновленная «пятидверка» начнет появляться под конец года. Сроки старта продаж в России пока не объявлены.