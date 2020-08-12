Обновлённый Kia Stinger: скромные перемены снаружи и «фамилия» на родине

Лифтбек Stinger, который в Kia позиционируют как свой первый автомобиль класса «гран туризмо», дебютировал в 2017 году, его ближайшим родственником является премиальный седан Genesis G70. Хитом «пятидверка» Kia так и не стала, а по итогам прошлого года она и вовсе ушла в «минус» на основных рынках: в Штатах продажи упали на 18% до 13 861 экземпляра, в Европе и Корее продано 3600 и 3644 шт. соответственно (-6% и -36%). Для сравнения, Audi только в Германии в 2019-м продала более 16 000 автомобилей A5 (это результат всего семейства, но вряд ли купе популярнее A5 Sportback), а родственный седан Genesis G70 в прошлом году на домашнем рынке разошелся тиражом 16 975 экземпляров. Взбодрить спрос призван рестайлинг.

Обновленный лифтбек Kia, в Корее это теперь Stinger Meister 1 / 2 Обновленный лифтбек Kia, в Корее это теперь Stinger Meister 2 / 2

Пока Kia поделилась фото лишь корейской версии в топовой комплектации GT, на родине у модели эмблема в виде буквы E, она обозначает «Engineered by Excellence, Exclusive, Exquisite, Evolutionary». Вдобавок в Корее после рестайлинга лифтбек получил еще и «фамилию» — Meister (ее расшифровка не приводится). Однако в других странах Stinger появится с привычным значком Kia, приставки к имени тоже не будет.



В передней части перемен почти нет, разве что у фар иная начинка. Кстати, ранее фотошпионы ловили модернизированный Stinger во время испытаний, так вот у одного из тестовых прототипов головная оптика была другая – в стиле обновившегося недавно паркетника Stonic, с отдельными светодиодными «штрихами». Не исключено, что Stinger с такими фарами представят позже. На корме обновок больше: в фонарях появились блоки с десятком светодиодов в каждом (это поворотники), а объединяющая их плашка теперь светится; плюс увеличены патрубки выхлопной системы, доработан диффузор. Также расширены палитра цветов кузова и ассортимент дисков (18- или 19-дюймовые). На «многих рынках» будет доступен опциональный пакет Dark Package, для Северной Америки отдельно анонсирован набор Black Package – как несложно догадаться, оба предусматривают декор черного цвета.

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Главная обновка внутри – мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (ранее – максимум 8-дюймовый экран). Нижняя часть «усеченного» рулевого колеса отныне металлическая, салонное зеркало сделали безрамочным, появилась новая система подсветки (можно выбирать из 64 цветов). Также стало больше вариантов отделки интерьера (например, кресла могут быть обиты кожей Nappa с ромбовидным рисунком), предусмотрена виртуальная «приборка».



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О моторах рестайлингового Stinger в Kia пообещали рассказать в ближайшее время, причем в релизе глобального офиса упомянута «новая линейка». Прежде корейские СМИ писали, что лифтбеку могут достаться бензиновые турбомоторы 2.5 и 3.5 семейства Smartstream мощностью 304 и 380 л.с. соответственно (судя по всему, это те же «турбочетверка» и V6, которыми оснащается недавно представленный седан Genesis G80 нового поколения). Однако затем появилась другая версия – мол, увеличат лишь отдачу нынешнего битурбированного V6 3.3 (на дореформенной модели этот мотор выдает 370 л.с.). Дорестайлинговый Stinger в Корее также оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (255 л.с.) и дизелем 2.2 (202 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный. Российскому Kia Stinger дизель не положен, а базовый двухлитровый мотор у нашего варианта выдает 197 или 247 л.с.



Kia Stinger Meister

На домашнем рынке старт продаж посвежевшего Стингера запланирован на третий квартал текущего года, позже модель доберется и до других стран.



Между тем в РФ Kia вот-вот запустит в продажу другую новинку – седан K5, который заменит Optima. Kolesa.ru уже протестировал модель, подробности – в нашем материале.