Kia обновила родственный «другому» Rio паркетник Stonic: гибрид и сцепление по проводам

Паркетник Kia Stonic длиной 4140 мм дебютировал в 2017 году, он делит «тележку» с глобальным компактом Rio (с нашим Рио у обоих мало общего). Основным рынком для кросса является Европа, минувший год модель там закончила в «плюсе»: по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 64 248 автомобилей, что на 17% больше, чем в 2018-м. Но, к примеру, Peugeot 2008 в прошлом году обрел в Старом свете более 160 000 владельцев, а Renault Captur разошелся тиражом свыше 220 000 экземпляров. И даже родственный Stonic паркетник Hyundai Kona популярнее – в 2019-м выбор на нем остановили более 105 000 европейцев. Плановая модернизация вряд способствует взлету продаж, но привлечь новых клиентов она может.

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Главное – вслед за посвежевшим хэтчем Rio (европейскую «пятидверку» представили в мае) Stonic обрел в Старом свете «мягкогибридную» версию EcoDynamics+. Такой паркетник оснащен новой бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI семейства Smartstream (100 или 120 л.с., имеет систему регулировки длительности открытия клапанов CVVD), 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом от коленвала и небольшой литий-ионной батареей. Для «мягкого» гибрида предусмотрены семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями (7DCT) или «интеллектуальная» шестиступенчатая «механика» iMT. О последней Kolesa.ru рассказывал подробно ранее (iMT недавно стала доступна и для семейства Kia Ceed), если вкратце – в такой трансмиссии управление приводом сцепления осуществляется без механической связи с педалью.



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Европейцам также будет доступен обновленный Kia Stonic 1.0 T-GDI без гибридного довеска: двигатель Smartstream пришел на смену литровой «турботройке» Kappa. Прежний мотор выдает те же 100 или 120 л.с., но у более мощной версии нового движка крутящий момент выше – 200 вместо 172 Нм (у базового варианта Smartstream все так же 172 Нм). Кроме того, модернизирован «атмосферник» 1.2 – мощность не изменилась (84 л.с.), однако он получил комбинированный впрыск топлива вместо распределенного. О коробке атмосферного мотора в Kia не упомянули, видимо, ему по-прежнему положена 5МКП. Обе версии литрового турбодвигателя теперь сочетаются с 6МКП (ранее базовый вариант работал в паре с 5МКП), еще, как и прежде, можно заказать 7DCT. В релизе Kia ничего не сказано о дизеле – вероятно, 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.) отправлен в отставку. Полный привод у Stonic так и не появился – только передний.



Обновленный Kia Stonic

Внешне Stonic не изменился, если не считать новых светодиодных фар да дисков иного дизайна (16-дюймовые). При этом палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми оттенками, плюс увеличено количество вариантов двухцветной окраски. Внутри – новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (ранее был 7-дюймовый), которая распознает голосовые команды и отображает в режиме реального времени данные о погоде, ценах на бензин, пробках и свободных местах на парковках. Улучшен дисплей в «приборке» (у него увеличено разрешение), кроме того, отныне можно заказать желтые или синие декоративные вставки.



В списке оборудования Stonic также значатся адаптивный круиз-контроль, ограничитель скорости, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предотвращения фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), предотвращения столкновения при движении задним ходом.



На европейский рынок обновленный кроссовер выйдет до конца текущего года. В России Kia Stonic не представлен, планов привезти модель в нашу страну у компании нет.