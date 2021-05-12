Принимай, Европа! Genesis G70 обзавёлся 5-дверным кузовом Shooting Brake

На прошлой неделе корейская премиальная марка Genesis объявила о выходе на европейский рынок и подготовке для этого региона специальной модели, которой оказался представленный сегодня Genesis G70 Shooting Brake — нечто среднее между универсалом и лифтбеком, с красивым профилем и довольно скромным багажником.

Универсалы среднего класса — одна из духовных скреп автомобильной Европы, сковырнуть которую кроссоверам пока не удаётся, а потому вполне логично, что новый бренд, желающий закрепиться в этом регионе, такую модель предлагает. Вот только европейский потребитель известен своей консервативностью, особенно в премиум-сегменте, и бороться со среднеразмерными «сараями» Audi, BMW и Mercedes-Benz корейскому дебютанту будет трудно. Помнится, Lexus пробовал это делать с универсалом SportCross на базе седана IS первого поколения, но спрос на него оказался более чем скромным и в следующих поколениях у IS грузопассажирской версии не было.

Но Genesis, разумеется, имеет право на свою попытку и ближе к концу текущего года G70 Shooting Brake появится у европейских дилеров (первое время только в Германии, Швейцарии и Великобритании). «Сарай» сделан на базе рестайлинговой версии седана G70, дебютировавшей прошлой осенью, и имеет точно такие же габариты: длина — 4685 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1400 мм, колёсная база — 2835 мм. Рейлингов на фирменных снимках нет, и, судя по конструкции крыши, их не предложат даже в виде опции.



Размер багажника? Это очень щекотливая для Genesis G70 тема: в пресс-релизе, посвящённом Shooting Brake, сказано, что багажник у «пятидверки» на 40% больше, чем у седана, при этом на потребительских сайтах Genesis объём багажника седана не указан, его можно найти лишь инструкции по эксплуатации — всего-то 330 л, как у хэтчбека В-класса. Стало быть, объём багажника шутинг-брейка составляет 462 л. Негусто, но для машин этого класса стиль важнее практичности, а со стилем у Genesis G70 Shooting Brake всё очень даже достойно. Кроме того, грузовой объём можно увеличить, сложив заднее сиденье — его спинка разделена в пропорции 40:20:40.



Боковых окошек в задних стойках кузова нет, их в плане эстетической лёгкости отчасти заменяет панорамное окно багажной двери, накрытое длинным козырьком спойлера. Фонари, немного заходящие на багажную дверь, также способствуют визуальной лёгкости. В остальном отличий от седана нет, даже форму дверных проёмов разработчики менять не стали.



Линейка двигателей для Genesis G70 Shooting Brake пока не объявлена, но в привязке к европейскому рынку гадать особенно не нужно — ключевым окажется 2,2-литровый турбодизель (202 л.с., 441 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — задний либо полный. Также шутинг-брейк наверняка предложат с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» (252 л.с., 353 Нм), а вот топовый 3,5-литровый бензиновым V6 (370 л.с., 510 Нм) под вопросом — уж больной много СО2 он выделяет (193-203 г/км), а это в Европе не приветствуется. Гибридных и электрических модификаций у модели G70 пока нет.



Помимо Европы Genesis G70 Shooting Brake на данный момент заявлен только для Австралии и Южной Кореи, то есть в других странах, в том числе в России, стильный корейский «сарай», скорее всего, не появится. Прежде марка Genesis универсалов не делала, и дебютировавший сегодня Shooting Brake рискует оказаться первым и последним — шансов на то, что европейцы примут новинку на ура, на наш взгляд, немного.

