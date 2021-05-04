Корейский люкс против большой немецкой тройки: марка Genesis официально пришла в Европу

Европейцам обещаны восемь моделей, в том числе три электрические и модель, разработанная специально для Европы. Продажи в Германии, Швейцарии и Великобритании стартуют в июне.

Компания Hyundai запустила премиальную марку Genesis в 2015 году, сейчас главные для неё рынки — это Южная Корея, Северная Америка и Россия, а в прошлом месяце было объявлено о старте продаж в Китае, в связи с чем премьера первой электрической модели — бизнес-седана Genesis Electrified G80 — состоялась на Шанхайском автосалоне.

Теперь же дошла очередь до Европы, но пока не до всей, а только для трёх флагманских стран — Германии, Швейцарии и Великобритании. В июне в Мюнхене, Цюрихе и Лондоне откроются первые шоу-румы, но посещать их для покупки автомобилей Genesis необязательно — корейская премиум-марка делает ставку на онлайн-обслуживание: купить, сделать ТО и отремонтировать машину можно, что называется, не вставая с дивана. Каждому клиенту обещан личный менеджер, который решит любые вопросы, организует доставку машины до сервиса и обратно. Таким образом люксовые Дженезисы можно преспокойно обслуживать на «простонародных» сервисах Hyundai, ведь клиент этого всё равно не увидит.

Genesis GV80

Первыми на европейский рынок выйдут бизнес-седан Genesis G80 и соплатформенный кроссовер Genesis GV80, затем ассортимент пополнят среднеразмерные седан G70 и кроссовер GV70. Первой электрической моделью станет вышеупомянутый седан Electrified G80, а следом за ним в Европу прибудут ещё две полностью электрические модели. Одна из них разработана на модульной платформе E-GMP, то есть является прямым родственником кросс-хэтчбеков Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Какой будет третья электрическая новинка, пока загадка, но все они увидят свет в течение ближайшего года.



Кроме того для Европы заявлена некая уникальная модель с ДВС, под которой, скорее всего, имеется ввиду универсал G70, не раз попадавший в закамуфлированном виде в объективы фотошпионов. Таким образом в первый год присутствия в Европе Genesis запустит сразу восемь моделей.

Genesis G70

Что будет дальше, непонятно. О планах расширения продаж автомобилей Genesis на другие европейские страны компания Hyundai пока ничего не говорит — вероятно, решение будет принято по итогам первого года работы в Германии, Швейцарии и Великобритании. Такой подход представляется вполне разумным с учётом того, что пока ещё ни одной премиальной марке не удалось пошатнуть в Европе позиции традиционных лидеров — Mercedes-Benz, BMW и Audi. В 2019 году с европейского рынка бесславно ушла японская марка Infiniti, отчаявшись добиться любви местного потребителя.



По данным ресурса CarSalesBase, Mercedes-Benz продал в прошлом году в Европе 749 162 автомобиля, BMW — 673 724, Audi — 601 844. На четвёртом месте — шведская марка Volvo, сумевшая реализовать 29 280 автомобилей, но она для Европы тоже домашняя, даром что теперь принадлежит китайскому холдингу Geely. Продажи японского премиального бренда Lexus составили только 47 085 автомобилей.

