Кроссовер Genesis GV70 готовится к старту продаж в РФ: бензин или дизель, дешевле «немцев»

На нашем рынке младший SUV премиального суббренда Hyundai представлен только с полным приводом, хотя на родине есть и заднеприводные варианты. На выбор предложены три мотора, а всего у модели пять комплектаций.

В Корее полноценная презентация кроссовера Genesis GV70 прошла под конец минувшего года, теперь же объявлены цены для РФ. Правда, дата старта «живых» продаж в нашей стране еще не озвучена, вдобавок на момент публикации новости в открытой базе Росстандарта не было Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новинку.

Как и остальные Дженезисы, GV70 построен на заднеприводной платформе. Если конкурентами старшего кросса GV80 считаются BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то младший SUV станет соперником для BMW X3 и Mercedes GLC. Длина GV70 равна 4715 мм, колесная база – 2875 мм (размеры «восьмидесятого» — 4945 и 2955 мм соответственно). Дизайн, разумеется, выполнен в фирменном стиле Genesis, но есть и свои особенности: например, задние стойки-плавники и треугольные окошки за ними, а в салоне кнопки слева от водителя и блок климат-контроля помещены в визуально единый «овал», плюс дефлекторы обдува сделали в виде линии, которая проходит через всю переднюю панель.

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В России GV70 доступен с теми же моторами, что и на родине, однако их – уже традиционно для нашего рынка — «придушили». Так, бензиновая «турбочетверка» 2.5 T-GDI выдает 249 л.с. (в Корее – 304 л.с.), мощность турбодизеля 2.2 – 199 л.с. против 210 л.с. на домашнем рынке, и лишь битурбированный бензиновый V6 3.5 T-GDI по отдаче почти совпал – 379 л.с. (у корейского кросса – 380 л.с.). Коробка одна на всех – восьмиступенчатый «автомат». В РФ GV70 имеет исключительно полный привод, хотя корейцы еще могут выбрать заднеприводный SUV.



На выбор предложены пять комплектаций по цене от 4 150 000 до 6 150 000 рублей, плюс предусмотрено несколько опциональных пакетов. Для сравнения, бензиновый Mercedes GLC сегодня обойдется минимум в 4 790 000 рублей, дизельный стоит от 4 860 000 рублей. Цена BMW X3 с бензиновым мотором – от 4 420 000 рублей, с дизелем – от 4 520 000 рублей.

Комплектации и цены Genesis GV70

Комплектация 2.2 D (199 л.с.),

8AT, 4WD 2.5 T-GDI (249 л.с.),

8AT, 4WD V6 3.5 T-GDI

(379 л.с.), 8AT, 4WD Elegance 4 150 000 рублей 4 200 000 рублей - Advance 4 450 000 рублей 4 500 000 рублей - Supreme 4 950 000 рублей 5 000 000 рублей - Sport - - 5 850 000 рублей Ultimate - 5 600 000 рублей 6 150 000 рублей

В арсенале базового GV70 Elegance значатся: полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, десять подушек безопасности, «приборка» с 8-дюймовым цветным экраном, телематический комплекс Genesis Connected Services, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с тачскрином на 14,5 дюйма, системы бесключевого доступа (с кнопкой запуска мотора) и выбора режимов движения Drive Mode, камера заднего вида, подогрев передних сидений. Начиная с версии Advance, появляются кожаный салон, электропривод рулевой колонки, память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки, проекционный дисплей (тоже с памятью – на двух водителей), вентиляция передних кресел, подогрев второго ряда, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, навигатор с дополненной реальностью и бортовой видеорегистратор с камерами спереди и сзади.

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Genesis GV70 Supreme – это 21-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, остекление с дополнительной шумоизоляцией, цифровая приборная панель (12,3 дюйма), адаптивный «круиз», ассистент выезда с парковки задним ходом, системы автоторможения (в том числе, задним ходом), удержания в полосе и помощи при перестроении, система дистанционной автоматической парковки.



У исполнения Sport, которое доступно только с топовым мотором V6, есть дифференциал повышенного трения с электронным управлением на задней оси и подвеска с электронным управлением и функцией Road Preview. Кроме того, у такого Genesis GV70 темный хром снаружи, диски особого дизайна, спортивные кресла и трехспицевое рулевое колесо. Также у Спорта есть панорамная крыша, кресла обиты кожей Nappa и замшей.

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Наконец, в комплектации Ultimate кроссовер дополнительно оснащается системами активной помощи объезда препятствий, автоматического уклонения от встречного транспорта и от попутных машин при перестроении, адаптивным круиз-контролем с машинным обучением и адаптивной головной оптикой. Внутри самого дорогого GV70 – вставки из карбона, плюс вентиляция задних сидений и активация профиля водителя с помощью датчика распознавания отпечатка пальца.



До российских дилеров кроссоверы, скорее всего, доберутся грядущей осенью. Ну а старший Genesis GV80 сегодня обойдется в 4 800 000 – 7 050 000 рублей.

