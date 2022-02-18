У внедорожника Ineos Grenadier будут короткобазная и полностью электрическая версии

Ранее на этой неделе мы рассказывали о ходе подготовки к массовому производству рамного внедорожника Grenadier на заводе британской компании Ineos Automotive во французском Амбахе, а теперь стало известно о подготовке новых модификаций Grenadier, о которых прежде ничего не сообщалось.

Ineos Grenadier уже хорошо знаком нашим читателям: это рамный внедорожник с неразрезными мостами, спроектированный по мотивам классического Land Rover Defender при участии австрийской компании Magna Steyr (её завод в Граце выпускает Mercedes-Benz G-класса, и гены этой машины тоже заметны в Grenadier). Длившаяся более трёх лет разработка завершена, в сентябре прошлого года начался приём предзаказов, а старт массового производства в Амбахе намечен на июль этого года. Первое время с конвейера будут сходить 5-дверные внедорожники в пассажирском и коммерческом исполнениях, с бензиновыми и дизельными рядными 6-цилиндровыми двигателями BMW. В следующем году планируется освоить производство пикапа Grenadier с двухрядной кабиной.

Прототип Ineos Grenadier с водородной силовой установкой.

В октябре прошлого года Ineos Automotive анонсировала водородную версию Grenadier и даже показала прототип, оснащённый электрохимическим генератором Hyundai. Полевые испытания водородной машины начнутся в конце 2022 года. Как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на коммерческого директора Ineos Automotive Марка Теннанта, вместе с водородной версией в конце года на испытания поступит и традиционная электрическая, то есть батарейная версия Grenadier.



Теннант признаёт, что батарея приемлемой ёмкости добавит к массе внедорожника примерно тонну, но компания рассчитывает на прогресс в области разработки аккумуляторов и возможность в перспективе снизить их вес.



Гендиректор Ineos Automotive Дирк Хейлманн добавляет, что в долгосрочной перспективе водородная силовая установка для Grenadier окажется более выигрышной, так как она не повышает массу машины, а заправка водородом занимает считанные минуты. Тем не менее батарейная версия тоже нужна, запросы на неё от клиентов поступают постоянно и наладить производство батарейной версии можно гораздо раньше, чем водородной. Вдобавок батарейная версия позволит Ineos Automotive нарастить выпуск внедорожников для европейского рынка без риска нарваться на углеродный штраф. Если выпускать только версии с ДВС, то в Европе можно продавать не более 10 тысяч пассажирских внедорожников в год и не более 22 тысячи коммерческих, свыше этих объёмов идёт ежегодное начисление штрафа.

Хейлманн сообщил, что серийная водородная версия Grenadier увидит свет не раньше 2027 года, при этом не факт, что комплектующие для его силовой установки будет поставлять именно Hyundai — британцы будут искать наиболее подходящие по цене и характеристикам решения. Батарейная версия выйдет на рынок намного раньше, но руководители Ineos Automotive пока не готовы назвать точный срок.



Любопытно, что вместе с электрической версией может появиться короткобазный, 3-дверный Grenadier. В сочетании с ДВС короткобазная версия невозможна по компоновочным соображениям: идущий в комплекте с моторами BMW 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF слишком большой, на короткой базе он не позволяет добиться нужных углов установки карданных валов (к слову, раздаточная коробка у Grenadier с блокируемым межколёсным дифференциалом — полностью оригинальная). На батарейной версии карданов не будет, так что можно спокойно «резать» базу. Впрочем, возможно, что и для версий с ДВС компания найдёт выход из компоновочного тупика и предложит в итоге желанную многими трёхдверку.

