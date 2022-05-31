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  • У рамного Ineos Grenadier будет младший брат — компактный электрический внедорожник

У рамного Ineos Grenadier будет младший брат — компактный электрический внедорожник

31.05.2022 89 0 0

Внедорожник Grenadier, спроектированный по мотивам классического Land Rover Defender, только-только поступил в продажу, а Ineos Automotive уже готовит вторую модель — об этом сообщил основатель компании, британский миллиардер Джим Рэтклифф.

 

Ineos Automotive входит в состав нефтехимической компании Ineos Group, автомобильное подразделение создано по прихоти основателя и гендиректора Ineos Group Джима Рэтклиффа. Ineos Automotive при помощи опытных подрядчиков (в основном это австрийский филиал канадской компании Magna) успешно разработала хардкорный рамный внедорожник Grenadier с угловатым кузовом, неразрезными мостами, постоянным полным приводом и возможностью принудительной блокировки всех трёх дифференциалов. Производство Grenadier на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе начнётся в июле, первые готовые машины будут отгружены клиентам до конца текущего года.

Ineos Grenadier

На данный момент Ineos Grenadier предлагается только с 5-дверным кузовом в пассажирской либо коммерческой версиях и с двумя 6-цилиндровыми двигателями BMW на выбор — бензиновым и дизельным. В 2023 году в производство будет запущен пикап Grenadier с двухрядной кабиной. Ориентировочно в 2027 году ожидается водородная версия с электрохимическим генератором. В феврале этого года стал известно, что помимо водородной версии Grenadier разрабатывается традиционная электрическая, то есть с питанием от батареи. Переход на электротягу позволит компании выпустить в том числе короткобазный трёхдверный Grenadier, о котором просят многие клиенты (короткая версия с ДВС невозможна из-за компоновочных ограничений).

Ineos Grenadier

Теперь же сам Джим Рэтклифф в интервью британским СМИ (его в частности цитирует журнал Autocar) заявил, что у Grenadier будет младший брат — компактный электрический внедорожник на собственной платформе, который будет достаточно удобен для езды в городе, но при этом унаследует у Grenadier стиль и характер «рабочей лошадки». Имя компактного внедорожника пока не названо — возможно, в нём тоже будет слово Grenadier, но с какой нибудь приставкой, как в паре Ford Bronco и Bronco Sport.

Младший SUV от Ineos должен быть относительно доступным. Autocar называет в качестве рыночных ориентиров Dacia Duster и Suzuki Jimny, но нам кажется, что британские коллеги слишком занижают планку и модель от Ineos всё же будет ощутимо дороже Дастера и Джимни. К слову, на стадии разработки ожидалось что Grenadier «на минималках» будет стоить в рознице 40 тысяч евро, а на деле вышло от 59 900 евро, то есть на 50% дороже. Если младший электрический SUV удастся ужержать на отметке 40 тысяч евро, это уже будет большим достижением для Ineos, но добиться дешевизны Duster и Jimny компании вряд ли удастся.

Технические подробности и сроки появления новой модели пока на раскрываются. Также пока непонятно, отменяет ли младший электрический SUV батарейную и короткобазную версии Grenadier. Поставщиком электрических компонентов могут выступить уже имеющиеся партнёры (BMW, Magna, Hyundai). Сборку младшего внедорожника планируется наладить в Амбахе, конвейер под него адаптировать будет несложно, так как во времена Daimler на этом заводе вообще выпускали городские малолитражки smart.

Любопытно, что компания Jaguar Land Rover планировала выпустить младшего брата актуального Defender, но впоследствии отказалась от этой затеи. Выходит, что Ineos опять сделает то, чего не хочет делать Land Rover, и это прекрасный пример здоровой рыночной конкуренции.

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