Ford снова расширил семейство Bronco: теперь версия для болот

В исполнении Everglades вездеход по умолчанию имеет оборудование, которое для остальных вариантов доступно за доплату. Но при этом у новинки есть и чисто свои «фишки».

Возрожденный рамный внедорожник Ford Bronco представили в Штатах в 2020-м, на рынок он вышел летом 2021-го. Всего в прошлом году было реализовано 35 023 экземпляра, однако реальный спрос намного выше – продажи тормозят проблемы с производством (в частности, сказывается дефицит полупроводников). Впрочем, очереди не мешают Форду расширять семейство. Так, в январе дебютировал «заряженный» Bronco Raptor, а к нынешнему Чикагскому автосалону приурочена премьера особой версии Everglades – она адресована клиентам, которые хотят «отправиться вглубь дикой природы». Свое название новый вариант получил в честь национального парка, расположенного во Флориде и славящегося тропическими лесами и болотами.

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Ford Bronco Everglades доступен только с четырехдверным кузовом. Такая модель по умолчанию имеет пакет Sasquatch – это стальной передний бампер, 35-дюймовые внедорожные шины Goodyear, 17-дюймовые диски, длинноходные амортизаторы Bilstein и блокировки двух межколесных дифференциалов. Особенности чисто версии Everglade – шноркель, лебедка Warn и карта одноименного парка в виде наклеек на передних крыльях.



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Кроме того, в список стандартного оборудования новинки входят многие фирменные аксессуары, которые прочим Bronco положены в качестве опций. Среди них — «заквадраченные» колесные арки (у базовых машин они круглые), дополнительная защита днища кузова и силовые дуги на крыше. В салоне – резиновые коврики и «виниловая» обивка кресел, плюс мультимедиа-система SYNC 4 с 12-дюймовым тачскрином.



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Новую версию можно будет приобрести исключительно с бензиновой «турбочетверкой» EcoBoost 2.3 (304 л.с.) и десятиступенчатым «автоматом». Старт полноценных продаж намечен на лето, цена – от 53 000 долларов (без учета доставки), что эквивалентно примерно 3 964 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, стандартный четырехдверный Ford Bronco с пакетом Sasquatch обойдется где-то в 41 000 долларов (3 067 000 рублей).

