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  • «Заряженный» Ford Bronco Raptor: сильно перекроенное «железо» и V6 от Explorer ST

«Заряженный» Ford Bronco Raptor: сильно перекроенное «железо» и V6 от Explorer ST

24.01.2022 162 0 0

Компания Ford продолжает подогревать интерес к и без того дефицитному рамному внедорожнику Bronco: представлена топ-версия Raptor для езды в ралли-рейдовом стиле по пескам, камням и буеракам, но при этом имеющая допуск на дороги общего пользования. Для Bronco Raptor фактически было создано новое, более прочное шасси, но двигатель не такой мощный, как хотелось бы фанатам подобных машин, — чуть более 400 л.с.

 

Возрождённый Ford Bronco дебютировал летом 2020 года, но в продажу поступил лишь летом 2021-го, при этом объёмы производства пока сильно отстают от спроса, а первые владельцы этой модели столкнулись с проблемами с качеством (в частности с дефектами панелей крыши), которые компания Ford вынуждена была экстренно решать. Проданные в прошлом году в США 35 023 экземпляра Bronco даже близко не отражают реальный спрос, потенциал у модели не меньше, чем у главного конкурента — Jeep Wrangler, соответственно в год Ford легко может продавать по 200 тысяч Bronco.

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Bronco Raptor — это ответ Джипу на представленный осенью 2020 года топовый Wrangler Rubicon 392 с атмосферным 6,4-литровым 476-сильным V8, вот только у Bronco мотор поскромнее — 3,0-литровый V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами, точную отдачу которого Ford не называет — «свыше 400 л.с.». На кроссовере Explorer ST этот же мотор выдает 406 л.с. и 563 Нм, но у Bronco Raptor, полагаем, будет чуть больше благодаря обещанным в пресс-релизе уникальным настройкам.

В комплекте с этим мотором идёт новая симметричная система выхлопа с перепускным клапаном, отвечающим за уровень звука (доступны четыре режима — Normal, Sport, Quiet и самый громкий Baja). Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с возможностью ручного выбора передач подрулевыми лепестками, «механики» не будет. Ещё одно ограничение — Bronco Raptor доступен только в длиннобазном 5-дверном исполнении, получить «заряженную» трёхдверку нельзя.

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Для Bronco Raptor спортивное подразделение Ford Performance подготовило ворох уникальных деталей. Начнём с того, что к «автомату» пристыкована новая раздаточная коробка с усиленной муфтой отбора мощности на переднюю осью и «понижайкой» с передаточным числом 3,06. К мостам от коробки идут более толстые карданные валы, а сами мосты от Dana — тоже новые, с более толстыми полуосями и увеличенной колеёй, что вкупе со штатными 37-дюймовыми шинами BFGoodrich KO2 увеличило ширину внедорожника на 249 мм и потребовало развитых расширителей колёсных арок.

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Рама и кузов усилены (жёсткость на кручение выросла на 50%), а подвеска — полностью новая, с более прочными чашками крепления амортизаторов и более толстыми и длинными рычагами, которые позволили увеличить ход передней подвески до 330 мм, задней — до 356 мм. Дорожный просвет — 333 мм, угол въезда — 47,2 градуса, угол съезда — 40,5 градуса, угол рампы — 30,8 градуса, глубина преодолеваемого брода — 940 мм. Под более высокие нагрузки и удары от прыжков модернизировано рулевое управление, а в подвеске установлены толстые пружины и энергоёмкие адаптивные амортизаторы Fox 3.1 (в заднем мосту — с внешними резервуарами). Штатные колёса — 17-дюймовые с бедлоками. Масса буксируемого прицепа — самая большая в гамме Bronco: 2041 кг (у базовой версии — 1588 кг).

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К внешним особенностям Bronco Raptor помимо расширителей колёсных арок и более высокой посадки относятся новый капот и более мускулистые крылья с вентиляционными решётками, новое оформление передка с крупной надписью Ford и жёлтыми светодиодами габаритов и дневных ходовых огней. В салоне — контрастные цветные вставки, новые передние кресла с более развитой боковой поддержкой, руль с более толстым ободом и новая графика 12-дюймового виртуального щитка приборов.

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Минимальная цена Ford Bronco Raptor — 69 995 долларов (с учётом доставки), что на 6000 долларов дешевле Jeep Wrangler Rubicon 392 «на минималках». Старт приёма заказов намечен на март, первые машины будут доставлены клиентам летом.

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