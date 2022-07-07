Новый Volkswagen Amarok, брат Форда: вертикальный планшет, бензин или дизель

Производство пикапов наладят там же, где выпускается американский «брат» Ford Ranger – на заводе в ЮАР. Новинка появится в продаже на европейском рынке в 2023 году.

В Volkswagen ранее предполагали, что у пикапа Amarok не будет преемника, однако компания изменила своё мнение и поручила разработку модели второго поколения американскому производителю Ford (в рамках партнёрского соглашения). Технический «близнец» Амарока – Ford Ranger третьей генерации – был представлен в ноябре прошлого года. Теперь, после многочисленных тизеров, коротких видео и фотографий прототипов в камуфляже пришла очередь дебюта грузовика немецкой марки.



На фото: Volkswagen Amarok нового поколения

Как сообщалось ранее, у нового Volkswagen Amarok собственный дизайн, отличающийся от «родственника» от Ford. У модели другая решётка радиатора, с ней визуально сливаются фары оригинальной формы, соединённые между собой тонкими полосками по верхней и нижней границе головной оптики (за доплату клиентам предложат матричные фары IQ.Light Matrix). В передней части пикапа виден крупный «икс-образный» элемент (он выполнен либо «под хром», либо из некрашеного пластика – в зависимости от версии).



Профиль грузовика VW украсили широкими и массивными колёсными арками, а корму – оригинальными задними фонарями «E-образной» формы, а на откидной крышке грузового отсека (с электроприводом) видна сделанная крупными буквами надпись в виде названия модели и большой фирменный логотип. На нижней части бампера заметны датчики парковки.



По сравнению с предшественником у нового Amarok стали меньше свесы (что должно положительно сказаться на его «вездеходных» возможностях), но при этом увеличилось расстояние между осями. Так, длина подросла 96 мм (до 5350 мм), тогда как колёсная база стала больше на 173 мм (у представленного сегодня пикапа – 3270 мм). Это позволило дать больше пространства для ног пассажиров (это скажется на тех, кто сидит сзади в грузовике с двухрядной кабиной). Глубина преодолеваемого брода выросла с 500 до 800 мм.



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Пикап второго поколения может буксировать до 3500 кг, а его максимальная полезная нагрузка со сменой генерации выросла с 1000 до 1160 кг. Грузоподъёмность крыши нового Volkswagen Amarok равна 350 кг, что позволяет размещать на ней четырёхместную палатку (доступна опционально). Базовые версии снабдили 17-дюймовыми стальными колёсными дисками, а топовые варианты получили легкосплавные колёсные диски размером 21 дюйм.



Модель получила новый салон, его отделка и уровень оснащения зависят от исполнения – Amarok, Life, Style, Panamericana или Aventura. На передней панели в центре располагается тачскрин мультимедиа. Его диагональ у вариантов попроще равна 10 дюймам, у вариантов подороже – 12 дюймам. Система представляет собой модифицированную версию Ford Sync 4. Дисплей позволяет управлять климатической установкой, навигационной системой, различными онлайн-сервисами, парковочным ассистентом и настройками автомобиля. Под центральным экраном есть физические кнопки, а по бокам от него – дефлекторы вентиляции. Ещё «второй» Амарок получил 8-дюймовую виртуальную «приборку», премиальную аудиосистему и расширенный комплекс помощников водителю.



Моторная гамма VW Amarok следующей генерации различается в зависимости от рынка. Она включает в себя один бензиновый и несколько дизельных двигателей. Так, в списке 2,0-литровый TDI мощностью 150 и 170 л.с., а также битурбомотор TDI такого же объёма с отдачей в 204 и 209 л.с. В линейке дизелей есть ещё 3,0-лировый V6 TDI, выдающий 241 или 250 л.с. Ещё пикап предлагается с бензиновым 302-сильным турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра. В пару предлагаются пяти- и шестискоростные коробки передач, а версиям от средней и выше положен 10АКП, который пришёл на смену восьмиступенчатому «автомату». Все версии грузовика получили систему полного привода 4Motion.



Производство нового Volkswagen Amarok наладят до конца текущего года на заводе в ЮАР: с этого конвейера уже сходят пикапы Ford Ranger третьей генерации. Цена немецкого грузовика станет известна позже. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоимость американского «брата» начинается с отметки 30 790 евро.

