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  • Новинки от Foxconn: хэтчбек Model B, пикап Model V и кроссовер Model C (он же Luxgen n7)

Новинки от Foxconn: хэтчбек Model B, пикап Model V и кроссовер Model C (он же Luxgen n7)

19.10.2022 85 0 0

Тайваньский IT-гигант Foxconn готовится стать крупным глобальным игроком в автобизнесе, вчера в рамках мероприятия Hon Hai Tech Day 2022 состоялась презентация трёх электрических новинок. Дизайн хэтчбека Model B разработала итальянская студия Pininfarina.

 

Компания Foxconn (полное имя — Hon Hai Precision Industry или Hon Hai Technology Group на международном рынке) была основана в 1974 году и сегодня является одним из крупнейших в мире производителей электроники. В частности Foxconn — главный подрядчик по сборке техники американской компании Apple, в том числе легендарных «айфонов». Последние несколько лет Foxconn занимается диверсификацией бизнеса, главным альтернативным направлением стал автобизнес, а именно разработка, производство и продажа электромобилей.

Foxtron Model C, Foxtron Model B и Foxconn Model V

В 2020 году Foxconn представил собственную модульную платформу MIH с открытым исходным кодом и учредил электромобильный бренд Foxtron, под которым работает совместное предприятие Foxconn и Yulon Motor (этой тайваньской компании принадлежит известная в России марка Luxgen). В октябре прошлого года Foxtron показал свои первые модели — кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T, а вчера состоялась презентация очередных новинок — хэтчбека Model B (Foxtron позиционирует его как городской кроссовер) и пикапа Model V.

Foxtron Model B

Дизайн хэтчбека Foxtron Model B, как и флагманского седана Model E, разработала итальянская студия Pininfarina, при этом в отдельных элементах Model B можно увидеть цитаты из Volkswagen ID.3. В сущности, Foxtron Model B — это прямой конкурент немецкой модели. Габаритная длина тайваньского хэтчбека — 4300 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1530 мм, колёсная база — 2800 мм. Хорошую аэродинамику кузова (сх = 0,26) обеспечивают в том числе камеры вместо зеркал. У задних фонарей есть анимированные секции, на которые выводятся различные пиктограммы — например, индикатор заряда батареи или предупреждение о находящемся за машиной пешеходе.

Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Model B позиционируется как глобальный продукт, главные рынки сбыта — Китай, Европа и США. Хэтчбек оснащён единственным электромотором мощностью 230 л.с., запас хода на одной зарядке — 450 км (по какой методике измеряли, неизвестно). Других технических данных пока нет.

Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Foxtron Model B
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Лаконично оформленный салон Foxtron Model B имеет 15,6-дюймовый сенсорный экран по центру передней панели и крошечный щиток приборов на рулевой колонке. Центральной консоли нет, вместо неё — вещевая ниша. Интересное дизайнерское решение — большие горизонтальные скобы вместо обычных дверных ручек. Дата начала производства Model B не названа.

Foxtron Model C

Кроссовер Foxtron Model C предстал на мероприятии Hon Hai Tech Day 2022 в серийном виде (год назад это был концепт), над его дизайном трудилась сама компания Foxtron (сх = 0,28), а потому выглядит Model C довольно заурядно. Серийный кроссовер отличается от концепта менее агрессивным передним бампером и имеет совершенно иной дизайн интерьера — с коробкой щитка приборов и большим отлогим сенсорным экраном мультимедийной системы, перетекающим в центральную консоль.

Foxtron Model C

Силовая установка Model C выдаёт максимальные 460 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, запас хода на одной зарядке — 700 км. Производство Foxtron Model C начнётся во второй половине 2023 года и на Тайване будет предлагаться как Luxgen n7. На потребительском сайте Luxgen кроссовер выглядит так же, как и на презентации, то есть имеет на передке надпись Foxtron вместо эмблемы Luxgen. Количество предварительных заказов на Luxgen n7 превысило 15 000.

Foxconn Model V
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Foxconn Model V
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Пикап Model V — это немного отдельная история, он представлен не под маркой Foxtron а под материнским брендом Hon Hai/Foxconn, буквы HH элегантно вписаны в фары и фонари. Model V относится к среднеразмерному классу, колёсная база — 3220 мм, длина грузовой платформы — 1,5 м, грузоподъёмность — 1 т, допустимая масса буксируемого прицепа — 3 т. Из технических характеристик силовой установки объявлен только запас хода на одной зарядке — 420 км. Салон оснащён Г-образным четырёхэкранным табло, два экрана из четырёх транслируют картинки с внешних камер заднего вида.

Foxconn Model V
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Foxconn Model V
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Foxconn хочет производить Model V одновременно в США, в Таиланде и на Тайване, но сроков не называет. Напомним, что в США у Foxconn есть собственный завод в штате Огайо мощностью 650 тысяч машин в год, купленный осенью прошлого года у американского стартапа Lordstown Motors. Часть этого завода арендует Lordstown Motors для выпуска своих электрических пикапов Endurance. Здесь же на контрактной основе в ближайшие годы пропишутся электрические модели стартапов Fisker и Indi EV.

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