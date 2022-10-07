Foxconn анонсировал хэтчбек и пикап, а ещё будет собирать чужой кроссовер Indi One

О своих планах войти в автобизнес Foxconn, он же в оригинале Hon Hai Precision Industry, заявил в 2020 году и тогда же представил модульную электромобильную платформу MIH с открытым исходным кодом — этой платформой будет пользоваться не только Foxconn, но и сторонние производители, которые по тем или иным причинам не хотят или не могут разработать собственную платформу. Также в 2020 году на свет появился дочерний электромобильный бренд Foxtron, под которым будет работать совместное предприятие Foxconn и Yulon Motor (этой тайваньской компании принадлежит известная в России марка Luxgen).

Foxtron Model B

В октябре прошлого года Foxtron показал свои первые модели — кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T. Седан Model E позиционируется как флагманская модель, над его дизайном трудилась итальянская студия Pininfarina. Она же, как вчера выяснилось, приложила руку к компактному хэтчбеку Foxtron Model B, опубликованы его первые фотографии, а полноценная премьера состоится 18 октября в рамках мероприятия Hon Hai Tech Day 2022 (оно проходит каждый год именно в этот день, совпадающей с днём рождения основателя компании Терри Гоу, в этом году ему исполнится 72).



Foxtron Model B 1 / 4 Foxtron Model B 2 / 4 Foxtron Model B 3 / 4 Foxtron Model B 4 / 4

Технических подробностей о Foxtron Model B пока нет, известно лишь, что в основе хэтчебка лежит вышеупомянутая платформа MIH и что его запас хода на одной зарядке составит около 500 км. Также известно, что Model B будет глобальной моделью, его планируется продаваться в США, Европе и Китае. В профиль Foxtron Model B напоминает немецкий Volkswagen ID.3, особенно в районе задних стоек кузова, у светотехники есть анимированные секции, на которые будут выводиться различные предупреждающие значки — например, о находящихся за машиной пешеходах.



Пикап Model V 1 / 5 Пикап Model V 2 / 5 Пикап Model V 3 / 5 Пикап Model V 4 / 5 Пикап Model V 5 / 5

Ещё одна анонсированная на 18 октября премьера — это электрический среднеразмерный пикап Model V, причём пока непонятно, под какой именно маркой он будет выпускаться: на тизерах мы видим другую эмблему, не такую как у моделей Foxtron, а в «оптике» Model V явно читаются буквы HH, то есть Hon Hai. О технической начинке пока ничего не известно.



Завод в Лордстауне

Напомним, что осенью прошлого года Foxconn купил у американского стартапа Lordstown Motors завод в городе Лордстаун (США, штат Огайо). Это довольно крупное предприятие изначально построенное корпорацией General Motors и рассчитанное на выпуск 600 тысяч машин в год. Lordstown Motors теперь арендует часть этого завода и уже начал здесь штучный выпуск пикапов Endurance. Здесь же в Лордстауне в 2024 году на контрактной основе начнётся сборка недорогого электромобиля Pear калифорнийского стартапа Fisker.



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На этой неделе стало известно ещё об одной компании, желающей загрузить мощности завода Foxconn в Огайо: калифорнийский стартап Indi EV и Foxconn достигли предварительной договорённости о сборке в Лордстауне электрического кроссовера Indi One, причём в пресс-релизе говорится о прототипах этой модели — довольно странное заявление с учётом того, что Indi EV начал принимать заказы на свой кроссовер весной этого года и обещал начать их отгрузку во втором квартале 2023 года. Если стартап только сейчас нашёл подходящую сборочную площадку для своих машин и контракта у него пока нет (есть лишь так называемый меморандум о взаимопонимании), то вряд ли он успеет выдержать заявленные сроки. Тем не менее ещё один клиент у Foxconn, считай, в кармане.

