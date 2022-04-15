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  • Indi One: конкурент Tesla Model Y с игровым компьютером под капотом поступил в продажу

Indi One: конкурент Tesla Model Y с игровым компьютером под капотом поступил в продажу

15.04.2022 265 0 0

Американский электромобильный стартап Indi EV в рамках автосалона в Нью-Йорке объявил старт приёма заказов на свою первую и пока единственную модель — среднеразмерный кроссовер Indi One. Начало поставок заказанных машин клиентам намечено на второй квартал 2023 года.

 

Indi One был впервые показан публике осенью прошлого года, а сам стартап Indi EV со штаб-квартирой в калифорнийском Верноне (район Лос-Анджелеса), как выяснилось, существует с 2017 года и всё это время он разрабатывал инновационный электрический кроссовер с затёртым до дыр другими стартапами названием One. Дизайн Indi One тоже не кажется оригинальным и напоминает десятки китайских аналогов, при этом шеф-дизайнером в Indi EV числится опытный выходец из GM и Hyundai Андре Хадсон. В интервью британскому журналу Autocar Хадсон честно признал, что при разработке Indi One не гнался за скульптурностью и роскошью, как это делают многие другие стартапы, а привил кроссоверу эстетику электронного оборудования…

В передней части кузова Indi One под прозрачным капотом установлена главная «фишка» этого электромобиля — мощный компьютер VIC (Vehicle Integrated Computer) на базе процессора Intel Core i7 под управлением Windows 10, который позволяет играть в современные видеоигры (в том числе с дополненной реальностью), монтировать ролики для YouTube и решать тяжёлые бизнес-задачи вроде майнинга криптовалют. В салоне к передней панели прикручены два 15-дюймовых монитора. Для организации видеоконференций и стримов есть три салонные камеры и две наружные.

Габаритная длина Indi One — 4801 мм, ширина — 1981 мм, высота — 1702 мм. Салон — пятиместный, объём багажника — 1218 л, для багажника предлагаются разнообразные распечатанные на 3D-принтере вкладыши (например, калитка для животных и лавочки для пикников). В базовое оснащение входят комплекс электронных ассистентов водителя, панорамная стеклянная крыша и 21-дюймовые колёсные диски.

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В платформе Indi One с плоской батареей в полу используются покупные компоненты, производство тоже будет происходить на стороне, на контрактной основе, конкретная площадка пока не выбрана. Подвеска — пневматическая, спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажная.

Базовая версия Standard за 45 тысяч долларов предполагает единственный электромотор на задней оси (279 л.с., 410 Нм) и батарею ёмкостью 75 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 370 км пробега. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) версия Standard разгоняется за 6,7 с, максимальная скорость — 193 км/ч.

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Версия Premium за 69 тысяч долларов имеет полный привод и два электромотора (совокупная отдача — 482 л.с., 730 Нм), батарею ёмкостью 95 кВт·ч и запас хода на одной зарядке в 482 км. Время разгона до 60 миль/ч — 4,2 с, максимальная скорость — 209 км/ч.

Для сравнения скажем, что базовый кроссовер Tesla Model Y Long Range с двумя электромоторами и запасом хода на одной зарядке в 511 км стоит сейчас в США от 62 990 долларов.

Американские покупатели обеих версий Indi One могут рассчитывать на федеральную скидку в размере 7500 долларов, которая даётся всем начинающим производителем электромобилей (Tesla свою скидку уже израсходовала). В перспективе Indi EV хочет выйти на рынки Европы и Азии, но конкретных планов на сей счёт пока нет.

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