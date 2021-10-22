Indi One: электрический кроссовер с суперкомпьютером для эпохи соцсетей

Американский электромобильный стартап Indi EV представил свою первую модель — среднеразмерный 5-местный кроссовер с незатейливым названием One, который должен выйти на рынок в конце 2022 года по цене от 45 тысяч долларов.

Компания Indi EV из Лос-Анджелеса заинтересовала нас в свете вчерашней новости о грядущей продаже компании SsangYong Motor: дело в том, что Indi EV, по данным газеты The Korea Bizwire, была одним из трёх претендентов на покупку корейского автопроизводителя, но предпочтение в итоге было отдано местной, корейской компании Edison Motors.

Между тем 14 октября Indi EV показала свою первую модель по имени One и это событие, к нашему удивлению, было полностью проигнорировано американскими автомобильными СМИ. Стартап присутствует в соцсетях с начала года, но до недавнего времени о нём по существу ничего не было известно. После 14 октября на фирменном сайте появились картинки кроссовера Indi One с основными техническими характеристиками и несколько видеороликов, объясняющих, кому адресована эта машина.

Indi One станет настоящей находкой для тех, кто зависим от социальных сетей и не может от них оторваться. Вместо переднего багажника, какой есть у многих современных электромобилей, Indi One снабжён мощным персональным компьютером модульной конструкции на процессоре Intel Core i7, компоненты которого можно будет со временем обновлять, чтобы поддерживать производительность на высоком уровне.



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Компьютер нужен для полноценного присутствия в интернете во время езды и позволит играть в современные игры. Понятно, что водитель не сможет рулить и играть одновременно, но разработчики надеются на прогресс в системах автоматического пилотирования, который скоро избавит водителя от обязанности не только управлять машиной, но и следить за дорогой. На старте продаж Indi One будет иметь автопилот как минимум 2 уровня по классификации SAE, то есть примерно такой же, как у Tesla.



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Indi One напичкан внешними и внутренними камерами, которые позволят стримить поездки в интернет, переключаясь с одной вебки на другую. С помощью салонных камер можно устроит полноценную Zoom-конференцию с участием водителя и всех пассажиров. К передней панели прикручены два 15-дюймовый монитора, а роль щитка приборов выполняет отдельный узкий экран на рулевой колонке. Дополнительные мониторы могут быть установлены во втором ряду.



Принадлежность Indi One к кроссоверам объясняется полным приводом и чуть более высокой посадкой, чем в обычных легковушках. О каких-либо реальный оффроудных способностях говорить не приходится. По сути, перед нами конкурент Tesla Model Y, который тоже является кроссовером чисто номинально. Габаритная длина Indi One — 4801 мм, ширина — 1981 мм, высота — 1702 мм.



Мощность силовой установки не разглашается, но сообщается, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Indi One сможет разогнаться за 5,5 с. Максимальная скорость — 209 км/ч. Батарея ёмкостью 95 кВт·ч позволит проехать 523 км на одной зарядке. Максимальная мощность зарядки по современным меркам небольшая — всего 100 кВт. Весит кроссовер — 2495 кг. Заявленный объём багажника — 1218 л.

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Стартовая цена в 45 тысяч долларов выглядит достаточно привлекательной, ведь Tesla Model Y сейчас стоит в США от 54 990 долларов. На «полном фарше» Indi One обойдётся примерно в 60 тысяч долларов.



Где будет производиться Indi One, пока неизвестно — вариант с заводом SsangYong, судя по всему, уже не актуален. Как финансируется стартап, тоже неизвестно, но раз он хотел купить SsangYong, то денежки, стало быть, есть. Любопытно, что на сайте Indi EV нет типичного для стартапов раздела для инвесторов, то есть пока компания не заинтересована в привлечении внешних средств и это хороший знак — вряд ли это аферисты. В общем, будем следить за Indi EV и сообщим, как только от молодой компании поступят какие-нибудь значимые новости.

