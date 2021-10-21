SsangYong снова станет корейским: на кризисную компанию нашёлся покупатель

С 2011 года SsangYong Motor на две трети (74,65% акций) принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra, но индийское покровительство не привело корейского автопроизводителя к процветанию: последние три года SsangYong приносит убытки, а окончательно компанию доконала пандемия COVID-19, обрушившая спрос на машины. В начале 2020 года руководство SsangYong представило индийским хозяевам антикризисный план, но он требовал дополнительных инвестиций, которые Mahindra & Mahindra не могла себе позволить. К лету того же года индийцы согласились расстаться с SsangYong, но подходящего покупателя тогда не нашлось.

В декабре 2020-го SsangYong объявил дефолт по долгам и подал заявку на участие в правительственной программе реструктуризации некредитоспособных компаний. Суд Сеула ввёл в SsangYong внешнее управление и наложил мораторий на распродажу активов, начался поиск потенциальных покупателей. В режиме выживания SsangYong продолжал работу и даже анонсировал пару новинок. По итогам первых трёх кварталов этого года продажи SsangYong, по данным самой компании, составили 62 154 автомобиля, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня азиатские СМИ сообщили, что покупатель на SsangYong найден. Деловая газета The Korea Bizwire со ссылкой на представителя SsangYong и заявление Сеульского суда по делам о банкротстве утверждает, что из трёх кандидатов на покупку компании приоритет отдан Edison Motors. Уже начался процесс подготовки к сделке: сначала будет сформирован официальный запрос, в ноябре Edison Motors проведёт аудит SsangYong Motor и концу ноября сделка может быть заключена. Её сумму The Korea Bizwire оценивает в 850 млн долларов США, Nikkei Asia даёт более скромную цифру — 260 млн долларов.

Что такое Edison Motors? Это, прямо скажем, не самая известная южнокорейская компания, у которой даже нет странички в Википедии. Согласно описанию на фирменном сайте, её история началась в 1998 году с производства композитных панелей для железнодорожной техники и низкопольных газовых автобусов, а сейчас Edison Motors производит электробусы и лёгкие грузовики.

Планы у Edison Motors наполеоновские: догнать и перегнать Tesla менее чем за десять лет и стать «Apple от автоиндустрии». Для это планируется в ближайшие годы представить десятки новых моделей электромобилей и продавать их по всему миру. Производством этих машин, вероятно, займётся завод SsangYong в Пхёнтхэке. Если SsangYong известен исключительно внедорожниками, кроссоверами и пикапами, то Edison Motors планирует выпускать всё, что только можно — спорткары, вэны, роскошные седаны, грузовики, тракторы, коммунальную технику, а ещё россыпь электрических летательных аппаратов (пассажирских и грузовых) и линейку роскошных электрических яхт. Edison Motors позиционирует себя как «тёмная лошадка», которая скоро выйдет на свет и встряхнёт глобальный рынок.

Короче говоря, пока нет ощущения, что SsangYong попадёт в хорошие руки, но другие желающие, видимо, были ещё хуже. Два других претендента — это ещё один корейский консорциум во главе со стартапом EL B&T (Electrical Life Business and Technology) и американский стартап INDI EV, о которых мы поговорим как-нибудь потом отдельно.

Любопытно, что среди потенциальных кандидатов на покупку SsangYong не оказалось американского предпринимателя Дьюка Хейла, который ещё в прошлом году пытался купить корейскую компанию через свой стартап HAAH Automotive Holdings (тот самый, что хотел продавать в США китайские кроссоверы Chery), но получил отказ. Летом этого года деловые СМИ сообщали, что Хейл основал ещё одну компанию под названием Cardinal One Motors специально для покупки SsangYong, но и эта попытка, судя по всему, ни к чему не привела.

Напомним, что российский рынок компания SsangYong окончательно покинула в 2019 году, а вернётся или нет, пока неизвестно.

