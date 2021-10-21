Бизнес ×
  • SsangYong снова станет корейским: на кризисную компанию нашёлся покупатель

SsangYong снова станет корейским: на кризисную компанию нашёлся покупатель

21.10.2021 28 0 0

Южнокорейский консорциум во главе с компанией Edison Motors назван приоритетным покупателем терпящей бедствие SsangYong Motor. Если сделка состоится, модельный ряд SsangYong может значительно расшириться.

 

С 2011 года SsangYong Motor на две трети (74,65% акций) принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra, но индийское покровительство не привело корейского автопроизводителя к процветанию: последние три года SsangYong приносит убытки, а окончательно компанию доконала пандемия COVID-19, обрушившая спрос на машины. В начале 2020 года руководство SsangYong представило индийским хозяевам антикризисный план, но он требовал дополнительных инвестиций, которые Mahindra & Mahindra не могла себе позволить. К лету того же года индийцы согласились расстаться с SsangYong, но подходящего покупателя тогда не нашлось.

В декабре 2020-го SsangYong объявил дефолт по долгам и подал заявку на участие в правительственной программе реструктуризации некредитоспособных компаний. Суд Сеула ввёл в SsangYong внешнее управление и наложил мораторий на распродажу активов, начался поиск потенциальных покупателей. В режиме выживания SsangYong продолжал работу и даже анонсировал пару новинок. По итогам первых трёх кварталов этого года продажи SsangYong, по данным самой компании, составили 62 154 автомобиля, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня азиатские СМИ сообщили, что покупатель на SsangYong найден. Деловая газета The Korea Bizwire со ссылкой на представителя SsangYong и заявление Сеульского суда по делам о банкротстве утверждает, что из трёх кандидатов на покупку компании приоритет отдан Edison Motors. Уже начался процесс подготовки к сделке: сначала будет сформирован официальный запрос, в ноябре Edison Motors проведёт аудит SsangYong Motor и концу ноября сделка может быть заключена. Её сумму The Korea Bizwire оценивает в 850 млн долларов США, Nikkei Asia даёт более скромную цифру — 260 млн долларов.

Что такое Edison Motors? Это, прямо скажем, не самая известная южнокорейская компания, у которой даже нет странички в Википедии. Согласно описанию на фирменном сайте, её история началась в 1998 году с производства композитных панелей для железнодорожной техники и низкопольных газовых автобусов, а сейчас Edison Motors производит электробусы и лёгкие грузовики.

Планы у Edison Motors наполеоновские: догнать и перегнать Tesla менее чем за десять лет и стать «Apple от автоиндустрии». Для это планируется в ближайшие годы представить десятки новых моделей электромобилей и продавать их по всему миру. Производством этих машин, вероятно, займётся завод SsangYong в Пхёнтхэке. Если SsangYong известен исключительно внедорожниками, кроссоверами и пикапами, то Edison Motors планирует выпускать всё, что только можно — спорткары, вэны, роскошные седаны, грузовики, тракторы, коммунальную технику, а ещё россыпь электрических летательных аппаратов (пассажирских и грузовых) и линейку роскошных электрических яхт. Edison Motors позиционирует себя как «тёмная лошадка», которая скоро выйдет на свет и встряхнёт глобальный рынок.

Короче говоря, пока нет ощущения, что SsangYong попадёт в хорошие руки, но другие желающие, видимо, были ещё хуже. Два других претендента — это ещё один корейский консорциум во главе со стартапом EL B&T (Electrical Life Business and Technology) и американский стартап INDI EV, о которых мы поговорим как-нибудь потом отдельно.

Любопытно, что среди потенциальных кандидатов на покупку SsangYong не оказалось американского предпринимателя Дьюка Хейла, который ещё в прошлом году пытался купить корейскую компанию через свой стартап HAAH Automotive Holdings (тот самый, что хотел продавать в США китайские кроссоверы Chery), но получил отказ. Летом этого года деловые СМИ сообщали, что Хейл основал ещё одну компанию под названием Cardinal One Motors специально для покупки SsangYong, но и эта попытка, судя по всему, ни к чему не привела.

Напомним, что российский рынок компания SsangYong окончательно покинула в 2019 году, а вернётся или нет, пока неизвестно.

бизнес SsangYong

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: опасная ржавчина чашек и экзотическая электрика S80, S60 и XC90 первого поколения – последние модели, сделанные шведами в рамках своей технологической независимости. Потом наступила «фордовская» эра, а затем и китайская. Есть ли ещё S... 573 0 0 20.10.2021
Статьи / Авто недели Приличный мотор, автомат и независимые подвески: стоит ли покупать Kia Spectra I за 350 тысяч Цены и на новые, и на подержанные машины бьют рекорды, а потребность многих в дешевом автомобиле на каждый день никуда не исчезает. Как мы уже неоднократно говорили, выходов в сложившейся си... 1696 1 2 20.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я посадил за руль другого человека: чем это опасно и почему за это можно получить штраф Все слышали об услуге «трезвый водитель», которую предоставляют компании, таксопарки и просто частные лица. Некоторые такой услугой даже пользовались. А некоторые иногда просят сесть за руль... 675 1 4 18.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60278 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29801 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26105 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings