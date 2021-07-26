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SsangYong готовит «настоящий» новый Korando, то есть брутальный внедорожник

26.07.2021 673 0 0

В первых двух поколениях SsangYong Korando был классическим рамным внедорожником, а сегодня под этим именем корейская компания предлагает кроссоверы, в в том числе электрические. Но возвращение к истокам не за горами: анонсирован внедорожник KR10, который составит конкуренцию Ford Bronco и Jeep Wrangler.

 

Судьба SsangYong Motor Company по-прежнему находится в подвешенном состоянии: в конце прошлого года она объявила дефолт по долгам и сейчас ищет нового собственника. Индийская Mahindra & Mahindra, которой принадлежат 74,65% акций SsangYong, не в состоянии обеспечить корейскую «дочку» средствами для развития и готова с ней расстаться. К SsangYong уже около года присматривается американский стартап HAAH Automotive Holdings, но первая попытка поглощения провалилась (по слухам, из-за противодействия со стороны индийского правительства).

Теперь основатель и гендиректор HAAH Дьюк Хейл (опытный менеджер, в прошлом работавший в Isuzu, Lotus, MG, Volvo, Mazda и Jaguar Land Rover) основал новую компанию Cardinal One Motors, и будет через неё пытаться купить SsangYong, о чём на прошлом неделе сообщило издание Automotive News.

Что до HAAH, то этот свой стартап Хейл решил банкротить. Вместе с ним умрут последние надежды на скорое появление кроссоверов Chery на североамериканском рынке – HAAH, напомним, хотел их продавать их под марками Vantas и T-GO, планировалась в том числе локализация производства. Крах HAAH Дьюк Хейл объясняет обострением торговой войны между США и Китаем – мол, эффективного бизнеса в такой фронтовой атмосфере не получается, ввозные тарифы съедят всю прибыль. С учётом того, что западные лидеры постепенно приходят к консолидированному понимаю того, что именно Китай спровоцировал пандемию COVID-19 со всеми её душераздирающими последствиями, ожидать скорого окончания этой войны не приходится.

Между тем с Южной Кореей у США сейчас отношения прекрасные, и нет никаких препятствий для выведения автомобилей SsangYong на североамериканский рынок – это и есть главная задача для свежеиспечённой Cardinal One Motors.

SsangYong в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность анонсом грядущих новинок: в июне компания показала серийный компактный электрический кроссовер Korando e-Motion и опубликовала эскизы более крупного электрического SUV с внутризаводстким индексом J100. Сегодня SsangYong выгрузила очередную дозу картинок – скетчи брутального внедорожника, который в корейской версии пресс-релиза обозначен как KR10, а в англоязычной – как X200.

Очень мускулистая на вид машина – идейный наследник рамных Korando. Первое поколение, напомним, это модернизированный Jeep CJ, а второе, хорошо известное в России поколение – оригинальная корейская разработка, на которую однако устанавливались лицензионные дизеля и коробки передач Mercedes-Benz. «Второй» Korando запомнился самобытным дизайном, неплохой надёжностью и отличной проходимостью – такие машины до сих пор довольно часто встречаются на наших дорогах.

В свете возвращения моды на настоящие внедорожники и появления таких впечатляющих новинок, как Ford Bronco и Ineos Grenadier, компания SsangYong решила, что ей тоже не помешает брутальный SUV. Получит ли он имя Korando или какое-нибудь другое, пока неизвестно. Технических подробностей тоже пока нет. Не исключено, что KR10/X200 – это технический родственник вышеупомянутого J100 и тогда у него будет электрическая силовая установка, что с точки зрения продвижения в Северной Америке и Европе очень хорошо. Говорить о возможности возвращения автомобилей SsangYong в Россию пока рано, сейчас главное, чтобы компания удержалась на плаву, вышла из дефолтного режима и вернулась к нормальной жизни.

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