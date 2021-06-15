Пытающийся выжить SsangYong: новые SUV и неоплачиваемый двухгодичный отпуск для сотрудников

Корейский бренд засветил пару «зеленых» кроссоверов. Одну из новинок рассчитывают запустить на рынок в этом году, вторая должна поступить в продажу в 2022-м.

В конце прошлого года компания SsangYong признала, что ей нечем платить по долгам, ведь несколькими месяцами раньше индийский концерн Mahindra & Mahindra, нынешний владелец корейской марки (ему принадлежит 75% акций), отказался ее финансировать, так как в условиях пандемии индийцы и сами оказались в непростом положении. Махиндра вела переговоры о продаже своей доли (полностью или частично – достоверно неизвестно) с холдингом HAAH Automotive из США, но те ни к чему так и не привели. Поиски нового инвестора продолжаются, ну а пока SsangYong потуже затягивает пояса.

В частности, компания договорилась со своими сотрудниками о том, что часть из них отправится в неоплачиваемый двухгодичный отпуск (точное количество в опубликованном на прошлой неделе релизе не указано; местные СМИ пишут о половине, а всего в SsangYong трудится около 4800 человек). Кроме того, будут урезаны зарплата и социальные пособия, причем соглашение также предусматривает «дополнительное сокращение заработной платы руководителей на 20%». Еще компания намерена продать «дополнительные простаивающие активы» (что именно – не уточняется).

SsangYong Korando e-Motion и Korando с ДВС 1 / 4 SsangYong Korando e-Motion и Korando с ДВС 2 / 4 SsangYong Korando e-Motion и Korando с ДВС 3 / 4 SsangYong Korando e-Motion и Korando с ДВС 4 / 4

Вместе с тем, дабы выглядеть более привлекательно в глазах потенциальных инвесторов, SsangYong объявил о расширении своего модельного ряда. Так, накануне в Корее началось производство паркетника Korando e-Motion (внутризаводское обозначение проекта – E100), то есть электроверсии Korando последнего поколения («традиционный» SUV предыдущей генерации у нас продавали под именем Actyon). Причем сначала такой кросс получат европейцы: поставки в Старый Свет планируются в августе. Ну а на родине сроки появления новинки будут зависеть от того, как скоро разрешится ситуация с нехваткой полупроводников.



На момент публикации новости корейцы поделились лишь одним изображением серийного Korando e-Motion, характеристики тоже пока не раскрыты. Внешне от паркетника с ДВС «зеленая» версия отличается передним бампером, также у модели заглушка вместо радиаторной решетки, плюс синий декор. Внутри электрокросс тоже, скорее всего, в целом повторил «традиционный» SUV.

SsangYong J100 (на первой картинке кросс запечатлен на фоне старых рамных Korando и Musso) 1 / 3 SsangYong J100 (на первой картинке кросс запечатлен на фоне старых рамных Korando и Musso) 2 / 3 SsangYong J100 (на первой картинке кросс запечатлен на фоне старых рамных Korando и Musso) 3 / 3

Одновременно марка заявила об ускорении разработки второго электрического кросса и показала эскизы предсерийной версии. Модель пока известна под внутризаводским индексом J100, судя по всему, это будет уже оригинальный SUV, не имеющий родственника с ДВС. Напомним, SsangYong уже давно готовит публику к кроссу с брутальным обликом: в J100 прослеживаются черты шоу-кара XAV, представленного еще в 2015-м. А тот прототип, в свою очередь, «вдохновлен» рамным внедорожником Korando из 90-х годов прошлого века (да, имя Korando прежде носил вездеход, а не паркетник), у которого был близнец TagaAZ Tager. Впрочем, у электрокросса, вероятно, несущий кузов.



Товарное воплощение J100 планируют представить в следующем году. Если, конечно, SsangYong найдет нового инвестора.