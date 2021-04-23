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  • Блицкрига не вышло: дебют Chery в США откладывается, завода тоже пока не будет

Блицкрига не вышло: дебют Chery в США откладывается, завода тоже пока не будет

23.04.2021 172 0 0

Китайским автопроизводителям пока никак не удаётся прорваться на американский рынок — им всё время кто-то или что-то мешает. Компании Chery и её американскому партнёру HAAH Automotive Holdings помешал коронавирус, но сдаваться они не собираются — дескать, всё будет, но попозже.

 

HAAH — это калифорнийский стартап, возглавляемый опытным менеджером Дьюком Хейлом, в прошлом работавшим в Isuzu, Lotus, MG, Volvo, Mazda и Jaguar Land Rover. Молодая компания хочет с помощью неких инновационных методов дистрибуции вывести на американский рынок китайские автомобили. Попытка работать с Zotye не увенчалась успехом из-за финансовых проблем у самой Zotye. В феврале прошлого года HAAH объявила о партнёрстве с Chery, а именно о планах производить и продавать в США под маркой Vantas её премиальные кроссоверы Exeed (у нас известны как Cheryexeed).

В сентябре 2020-го было объявлено, что помимо кроссоверов Vantas на американский рынок выйдет бренд T-GO, под которым будут реализовываться более простые и дешёвые кроссоверы Chery Tiggo. Тогда же HAAH сообщила, что присмотрела для выпуска китайских кроссоверов три свободные производственные площадки в США и вот-вот выберет одну из них. Выпуск кроссоверов Vantas планировалось начать в первом квартале 2022 года, кроссоверов T-GO — в конце того же года.

С тех пор от HAAH ничего не было слышно, кроме слухов о том, что стартап хотел купить терпящую бедствие корейскую компанию SsangYong, но сделка не состоялась. И вот на этой неделе вышел первый за полгода официальный пресс-релиз от HAAH, в котором говорится, что производства китайских кроссоверов в США пока не будет, так как выбору площадки и прочим бизнес-процессам мешают карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19: они не позволяют должным образом обследовать потенциальные производственные мощности. Как только ситуация с коронавирусом стабилизируется, партнёры вернутся к теме локализации. И, кстати, официальным партнёром HAAH теперь выступает не сама Chery, а её дочерняя инжиниринговая компания Sicar.

Выход кроссоверов Vantas (VX и TXL) на американский рынок отложен на конец 2022 года, причём это будут импортные, то есть собранные в Китае машины. Две модели T-GO прибудут в США не раньше 2023 году, причём одной из них будет пикап! В линейке Chery грузовичков сейчас нет, так что речь идёт либо о ещё не представленной новинке, либо о пикапе от другого производителя, на который налепят марку T-GO. В планах также значатся электрифицированные модели, то есть электромобили и гибриды, но какие именно, пока неизвестно.

США бизнес заводы Chery

 

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