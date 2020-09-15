T-GO: очередной суббренд Chery будет покорять Америку дешёвыми кроссоверами

Вслед за околопремиальным брендом Vantas китайская компания Chery силами дистрибьютора HAAH Automotive Holdings планирует вывести на американский рынок бюджетные кроссоверы под маркой T-GO. Как несложно догадаться, речь идёт о хорошо известной в России линейке Tiggo.

В феврале калифорнийская компания HAAH, возглавляемая Дьюком Хейлом, ранее занимавшим высокие посты в Mazda и Volvo, объявила о намерении локализовать в США производство китайских паркетников Exeed VX и Exeed TXL (Exeed — это, напомним, люксовый суббренд компании Chery). Продавать их планируется под маркой Vantas, специально созданной для рынка Северной Америки (США и Канады).

На этой неделе HAAH заявила, что намерена расширить торговое предложение и вслед за относительно дорогими кроссоверами Vantas предложить американцам и канадцам бюджетные кроссоверы под маркой T-GO — их сборку также планируется организовать в США. Официально известно, что в основу паркетников T-GO ляжет платформа Chery T1X, на которой китайцы уже сделали целую россыпь моделей, а первым на американский рынок некий компактный кроссовер. Конкретное имя пока не называется, но, скорее всего, речь идёт о новом Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого, к слову, на прошлой неделе стартовали в России по цене от 1 479 900 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro

Tiggo 7 Pro с длиной в 4500 мм и колёсной базой в 2670 мм попадает в самый востребованный в США кроссоверный класс, в котором сейчас лидируют Toyota RAV4, Honda CR-V и Chevrolet Equinox — за первую половину этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продано 183 360, 138 898 и 124 251 шт. соответственно. Судя по заявлениям Дьюка Хейла, которого цитирует Automotive News, компактный кроссовер T-GO будет конкурировать не с лидерами, а с середнячками сегмента: «На месте Hyundai, Kia, Mazda, Volkswagen, Mitsubishi и Nissan я бы начал бояться». Почвой для опасений конкурентов должна стать ценовая политика T-GO: кроссоверы этой марки будут стоить на 15-20% меньше, чем аналоги от вышеозначенных марок.



HAAH сейчас находится в процессе выбора площадки для сборки китайских машин в США. Поиски эти уже не абстрактные: найдены три «ненужных» завода, осталось лишь выбрать наиболее подходящий по финансовым и логистическим соображениям — все три готовы начать сборку через год после начала переоснащения.

Chery Tiggo 7 Pro

Решение о площадке будет принято до конца текущего года. Производство кроссоверов Vantas планируется начать в первом квартале 2022 года, а к концу того же года на конвейер встанет первый паркетник T-GO. В течение 2023 года завод освоит как минимум ещё одну модель T-GO (то есть какой-нибудь другой Tiggo) и, возможно, компактный Exeed/Vantas LX. В более отдалённой перспективе HAAH хочет добавить в продуктовую линейку электромобили Chery (вероятно, также под марками Vantas и T-GO). Для сборки планируется использовать как китайские, так и американские комплектующие, то есть степень локализации будет со временем расти.



Что до дилерской сети, то на данный момент HAAH уже рекрутировала 70 продавцов, у которых в общей сложности 115 торговых точек. В 2022 году к началу старта продаж кроссоверов Vantas количество дилерских центров планируется увеличить до примерно 340 единиц.

Понятно, что на покупку, переоснащение завода, выстраивание цепочки поставщиков и дилерской сети нужны огромные средства, но, по словам Хейла, проблем с финансированием нет — продвигать «китайцев» в Америке подвизался некий американский миллиардер, имя которого держится в секрете. Помимо Chery компания HAAH готова к сотрудничеству и с другими китайскими партнёрами: ранее она хотела наладить поставки в Америку кроссоверов Zotye, но из-за бедственного положения этого производителя затею отложили в долгий ящик.

