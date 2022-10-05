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  • Пикап и внедорожник возрождённой марки Scout не получат платформу MEB, разработанную VW

Пикап и внедорожник возрождённой марки Scout не получат платформу MEB, разработанную VW

05.10.2022 196 0 0

По плану серийное производство новых моделей должно быть запущено в 2026 году. Пока что автомобили бренда находятся на ранней стадии разработки.

 

Концерн Volkswagen сравнительно недавно принял решение возродить бренд Scout, под ним планируется выпускать электрические внедорожники и пикапы. Продавать их планируется на американском рынке. Отметим, продажи машин VW в США по итогам 2021 года составили 375 030 единиц, что на 14,7% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у бренда здесь отрицательная динамика: за первые три квартала дилеры реализовали 232 451 шт., что на 20% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: Скотт Кео, глава новой компании Scout

В Штатах полноразмерные внедорожники и большие пикапы пользуются высоким спросом. Ранее в руководстве VW «не стали отрицать», что могут выпустить грузовик, предназначенный для американского рынка. А в мае текущего года появилось официальное сообщение о возрождении бренда Scout в США, под которым планируется в 2026 году начать производство электрических пикапов и внедорожников. Выпуск наладят на американском заводе Volkswagen. 

Как сообщалось ранее, в немецком концерне предполагают, что запуск новой марки поможет ему увеличить прибыльность на американском рынке, а также позволит достичь здесь 10-процентной целевой доли в структуре продаж.

Эскиз пикапа марки Scout

Пока что официальной информации о новинках бренда Scout практически нет: электрические пикап и внедорожник находятся на ранней стадии разработки. Как сообщает издание Autoblog, будущие модели не станут «перелицованными» копиями существующих автомобилей какого-либо бренда, входящего в состав VW. Также отмечается, что в их основу ляжет некая иная «тележка», а не широко используемая сейчас модельная платформа MEB. 

Напомним, на ней, в частности, базируются первенец «зелёной» линейки Volkswagen – хэтчбек ID.3 кроссовер ID.4, вэн ID. Buzz (не исключено, что в семейство позже войдёт и пикап), а позже эту платформу получат и новые SUV американской марки Ford, предназначенные для европейского рынка (в рамках партнёрского соглашения между двумя автопроизводителями).

Эскиз внедорожника марки Scout

По предварительным данным, концептуальные версии пикапа и внедорожника марки Scout будут представлены уже в 2024 году. Весной производитель опубликовал несколько эскизов разрабатываемых новинок: на этих рисунках SUV и грузовик изображены в профиль. Судя по ним, дизайн будущих моделей окажется «угловатым», у машин будет короткий передний свес и большое расстояние между осями (судя по скетчу, у пикапа колёсная база заметно больше, чем у внедорожника). 

Как сообщалось ранее, Scout, вероятно, планирует по первому времени продавать в США примерно по 250 тыс. электрических пикапов и внедорожников в год, но в случае, если спрос будет высоким, объём выпуска машин могут нарастить. Отметим, у «зелёного» грузовика в Штатах будет немало соперников, в список входят Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T, а в дальнейшим к ним присоединится Tesla Cybertruck.

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1 комментарий
05.10.2022 13:59
poiggesope

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