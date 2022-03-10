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  • «Бычки» под током: VW ID. Buzz дебютировал в пассажирской и коммерческой версиях

«Бычки» под током: VW ID. Buzz дебютировал в пассажирской и коммерческой версиях

10.03.2022 38 0 0

Компания Volkswagen представила очередные новинки на электромобильной модульной платформе MEB — долгожданные однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. Первое время они будут доступны только со стандартной короткой колёсной базой, но позже появятся и длиннобазные версии.

 

Volkswagen носится с идеей возрождения легендарного микроавтобуса Т1 (он же Bulli, то есть «бычок») с начала этого века: ещё в 2001 году был представлен Microbus Concept по мотивам любимого вагончика хиппи, а предтечей серийного ID. Buzz стал одноимённый концепт 2017 года. Ни в одной из концептуальных итераций дизайнеры VW не рискнули сделать новому однообъёмнику круглые фары, как у классического «бычка», торцевых панорамных окошек тоже нет, да и пропорции кузова электровэна лишь отдалённо напоминают милый автобусик из 50-х. Серийный ID. Buzz скорее похож на представленный летом прошлого года Volkswagen T7 и, по сути, является его электрической альтернативой (Т7 предлагается только с ДВС, в том числе в составе plug-in гибридной силовой установки).

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Стандартная колёсная база ID. Buzz составляет 2988 мм, габаритная длина — 4712 мм, высота пассажирской версии — 1937 мм, грузовой ID. Buzz Cargo выше всего на один миллиметр (1938 мм). Размеры будущей длиннобазной версии пока не опубликованы — она появится только в 2024 году с прицелом на североамериканский рынок, при этом грузовой версии Cargo в США не будет.

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Пассажирский ID. Buzz пока существует только в 5-местном варианте, то есть без третьего ряда кресел, но с большим багажником объёмом 1121 л (со сложенным вторым рядом — 2205 л). Объём грузового отсека ID. Buzz Cargo, отделённого от кабины водителя перегородкой, — 3,9 кубометра, на пол встают поперёк две европаллеты. Пассажирское место в версии Cargo может быть широким, рассчитанным на двоих седоков. Грузоподъёмность — 650 кг. Кузов хорошо оптимизирован с точки зрения аэродинамики (например, днище — абсолютно плоское), коэффициент сх составляет 0,285–0,29 в зависимости от модификации. Размер колёсных дисков — от 18 до 21 дюйма.

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Силовая установка тоже пока только одна: единственный электромотор (150 кВт, 204 л.с, 310 Нм) вращает задние колёса. Ёмкость батареи — 82 кВт·ч (из них потребителю доступны 77 кВт·ч). Запас хода на одной зарядке пока не указан. Максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч. Максимальная мощность зарядки батареи — 170 кВт, она позволяет зарядить батарею с 5 до 80% примерно за 30 минут. В будущем появятся версии с более ёмкой и менее ёмкой батареями, а также двухмоторная полноприводная модификация.

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Интерьер ID. Buzz выполнен в духе других моделей ID-семейства, то есть сохранён куцый 5,3-дюймовый щиток приборов и россыпь сенсорных кнопок, которыми крайне неудобно пользоваться на ходу. Размер экрана мультимедийной системы — 10 либо 12 дюймов. В отделке — никакой кожи невинно убитых животных, только синтетика и вторсырьё. У версии Cargo более простая в плане дизайна передняя панель с крупными боковыми воздуховодами. Топ-версии предлагают широчайший ассортимент электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

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Выпускаться ID. Buzz и ID. Buzz Cargo будут на головном коммерческом заводе Volkswagen в немецком Ганновере, приём заказов в Европе начнётся в мае, а первые «живые» машины появятся на дорогах осенью. Цены пока не объявлены, но по данным немецкого журнала auto motor und sport пассажирская версия будет стоить от 53 900 евро, коммерческая — от 38 900 евро.

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