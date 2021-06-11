Не преемник, а дополнение: Volkswagen T7 будет доступен только в пассажирском исполнении

Компания Volkswagen представила новое поколение коммерческой модели Transporter, но доступно оно будет только в пассажирских версиях Caravelle и Multivan, а для перевозки грузов в строю останется старый VW Т6.1, причём Т6.1 тоже можно будет купить в пассажирских версиях. Зачем такое дублирование? Сейчас расскажем!

Всё дело в суровых экологических евро-нормах и штрафах, которые с 2020 года накладывает Еврокомиссия на автопроизводителей за избыточный СО 2 . Volkswagen Т6.1 — это рестайлинговый Т6, а Т6 — эволюция коммерческого модели Т5, основы которой закладывались ещё в конце прошлого века. Это значит, что платформа Т6.1 не поддерживает полноценную гибридизацию и современные электронные ассистенты водителя, зато она сравнительно простая и дешёвая (для производителя), на ней подразделение Volkswagen Nutzfahrzeuge (коммерческие автомобили) хорошо зарабатывает: по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в европейском сегменте однотонных коммерческих моделей VW Transporter в прошлом году занял второе место после Ford Transit Custom — продано 73 817 шт. и 109 763 шт. соответственно. Третье место — у Renault Trafic: реализовано 62 007 экземпляров.

Volkswagen T7 построен на легковой модульной легковой платформе MQB, которая совместима и plug-in гибридными силовыми установками и самой современной ездовой электроникой. MQB позволила сделать VW T7 одновременно экологичнее и безопаснее, чем Т6.1, но эта платформа более дорогая и менее гибкая, чем платформа Т6.1, поэтому для чисто коммерческих нужд Т6.1 остаётся в строю, но и пассажирские версии Т6.1 тоже будут доступны, в том числе с полным приводом, которого у Т7 не будет — только передний.



По сути, Т7 займёт нишу флагманского MPV в линейке Volkswagen и с помощью plug-in гибридной версии, которая всячески выпячивается, позволит снизить корпоративный углеродный след, а следовательно снизить (в идеале — полностью избежать) и штраф за него. В прошлом году, кстати, размер этого штрафа только для Volkswagen Nutzfahrzeuge составил 340 млн евро — огромные деньги.



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В связи с вышесказанным не так уж важно, насколько VW T7 геометрически отличается от Т6.1. Да, он чуть ниже и чуть шире, чем Т6.1, но в целом места примерно столько же, вот только пространство внутри организовано более грамотно. Сиденья легче на 25%, причём в третьем ряду установлена не цельная скамья, а три раздельных кресла — демонтировать их и вынуть из салона сможет даже домохозяйка. Передняя панель с виртуальным щитком приборов примерно такая же, как у Т6.1, но качество отделочных материалов получше, а селектор АКП («механики» не предусмотрено) редуцирован до размера компьютерной флешки и не мешает перемещению между сиденьями.



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Любителем цифр сообщим, что Volkswagen T7 будет доступен с двумя вариантами длины — 4973 либо 5173 мм, при этом колёсная база одна — 3124 мм. Объём багажника у короткой версии за третьим рядом кресел — 469 л, а с убранными сиденьями второго и третьего рядов — 3672 л. У длинной версии — 763 и 4053 л соответственно.



На старте продаж, который в Европе запланирован на конец лета, Volkswagen T7 будет доступен с plug-in гибридной силовой установкой (eHybrid) в составе 1,4-литровой бензиновой «турбочетвёрки» (150 л.с.), вживлённого в 6-ступенчатую коробку DSG электромотора (116 л.с.) и литий-ионной АКБ ёмкостью 13 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность системы — 218 л.с., запас хода на электротяге пока не указан. Также будут доступны две чисто бензиновые версии — 1,5 л (136 л.с.) и 2,0 л (204 л.с.), обе в сочетании с 7-ступенчатой коробкой DSG. Единственная 150-сильная дизельная версия в сочетании с 7DSG появится в продаже в 2022 году.



В 2022 году также дебютируют серийные версии электрических концептов ID. Buzz и ID. Buzz Cargo на платформе MEB, то есть в сегменте однотонных LCV у Volkswagen будет сразу три семейства — традиционное Т6.1, гибридное Т7 и электрическое I.D. Buzz (в серийном виде может получить наименование ID.7). Для России по понятным причинам наиболее актуальным останется семейство Т6.1, хотя и Т7 к нам тоже наверняка приедет, а вот «электрички» ждать не стоит — инфраструктура для них практически отсутствует.

