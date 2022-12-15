Внедорожник и пикап возрождённого бренда Scout не доберутся до австралийского рынка

В Volkswagen официально подтвердили свои планы по возрождению бренда Scout в середине мая текущего года. Тогда же стало известно о том, что под этой маркой производитель намерен выпускать электрические внедорожники и пикапы, предназначенные в первую очередь для американского рынка, ведь в именно США ниша «батарейных» полноразмерных грузовиков за последние несколько лет заметно расширилась.

Эскиз пикапа Scout

На другие рынки, кроме американского, автомобили Scout могут и не попасть. Об этом сообщает издание Drive со ссылкой на главу австралийского подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen Райана Дэвиса. Он назвал будущие новинки «захватывающим продуктом» и отметил, что был бы рад, если бы внедорожники и пикапы Scout добрались бы до дилеров в Австралии. Однако представитель VW сомневается, что производитель решит выпускать праворульные модификации этих моделей.



По словам Райана Дэвиса, модели Scout могли бы стать популярными на местном рынке, так как австралийцы любят внедорожники и пикапы, предназначенные для движения по бездорожью. Напомним, в актуальной местной линейке числится пикап Volkswagen Amarok, причём в скором времени до местных дилеров доберётся и новое поколение этой модели, разработанное в партнёрстве с американским производителем Ford (кстати, в австралийском подразделении).



Эскиз внедорожника Scout

Напомним, пока что разработка внедорожников и пикапов Scout находится на ранней стадии: в мае производитель опубликовал первые эскизы новинок (в профиль), позже в США появилась компания Scout Motors, был запущен официальный сайт вернувшегося бренда, а также был опубликован первый тизер «розеточного» внедорожника. На нём виден лишь силуэт передней части, фото сильно затемнено.



По плану VW, производство полностью электрических пикапов и внедорожников начнётся в 2026 году. Выпуск машин планируется наладить на мощностях американского предприятия концерна. В статусе концептов автомобили Scout, вероятно, дебютируют уже в конце 2023-го – начале 2024 года.

На фото: Volkswagen Amarok нового поколения 1 / 2 На фото: Volkswagen Amarok нового поколения 2 / 2

Официальной информации о «начинке» пикапа и внедорожника Scout пока практически нет. Ранее представители VW отметили, что в основу новинок ляжет не версия широко применяемой сейчас модульной платформы MEB (на ней, в частности, базируются кроссовер ID.4 и вэн ID.Buzz), а некая иная «тележка». Как стало известно в конце прошлого месяца, VW ведёт переговоры с тайваньской компанией Foxconn и канадским производителем Magna. На каком варианте в итоге остановится немецкий концерн, станет известно позже.



Ранее сообщалось о том, что Scout по первому времени намерен выпускать по 250 тыс. «батарейных» внедорожников и пикапов в год, но позже объём производства машин могут значительно увеличить, если на них будет высокий спрос. Отметим, в списке будущих конкурентов нового электрического пикапа в США числятся Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T и Tesla Cybertruck. Внедорожнику Scout придётся побороться за покупателей с GMC Hummer EV SUV, Rivian R1S и Mercedes-Benz EQS SUV.