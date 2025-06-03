Электрический Mercedes-Benz G-Class провалился на рынке. «Младший брат» может получить ДВС

Немецкая компания представила полностью электрическую версию своего внедорожника в апреле 2024 года. Модель получила длинное название – Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. На домашнем рынке, в Германии, такой «гелик» получил весьма нескромный стартовый ценник – 142 622 евро, что эквивалентно примерно 12,8 млн рублей по текущему курсу. Как оказалось, дела у «зелёного» внедорожника идут не очень.

На фото: Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology (Edition One)

Электрическая версия Mercedes-Benz G-Class вышла на рынок во второй половине 2024 года. По данным немецкого издания Handelsblatt, которое ссылается на неназванный источник в компании, результаты продаж являются «плачевными». В материале приводится статистика Dataforce и Marklines, согласно которой европейские дилеры до конца апреля 2025-го сумели реализовать всего 1450 экземпляров G 580 with EQ Technology, в Южной Корее модель разошлась скромным тиражом 61 шт., а в Китае, где внедрение электромобилей идёт весьма высокими темпами (по сравнению с большинством других стран), показатель составил всего 58 единиц.

В издании отметили, что Mercedes-Benz G-Class с ДВС (модель пережила обновление в марте 2024-го) продаётся в семь раз лучше по сравнению с «зелёным» аналогом. При этом нельзя сказать, что причина в дизайне (как с моделями EQS и EQE), ведь визуально «гелендвагены» весьма похожи. Нельзя сказать и о том, что причина в ценнике, ведь стоимость «углеводородного» G-Class в той же Германии стартует с отметки 124 355 евро (около 11,2 млн рублей), а за топовую версию Mercedes-AMG G 63 просят не менее 191 233 евро (около 17,2 млн рублей).

На фото: салон Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology (Edition One)

Одно из предположений о том, почему продажи «электрички» такие скромные, заключается в не особо впечатляющих показателях модели. В частности, речь идёт о максимальном запасе хода на одной зарядке: он составляет всего 468 км при расчёте по циклу WLTP (или 385 км – по циклу EPA). Его снаряженная масса составляет солидные 3085 кг (для сравнения, показатель «гелика» с ДВС – 2555 кг).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology оснащается четырёхмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 587 л.с., а максимальный крутящий момент – 1164 Нм. Ёмкость тяговой батареи – 116 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» полностью электрическому внедорожнику требуется 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Для сравнения, «углеводородный гелик» в базовой версии оснащается 3,0-литровой рядной шестёркой, отдача которой равна 367 л.с. (750 Нм). Она работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, который при разгонах добавляет 20 л.с. и 200 Нм. Среднему исполнению положена 3,0-литровая рядная бензиновая шестёрка (449 л.с. и 560 Нм, плюс 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора). Топовоя модификация оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм (также плюс 20 л.с. и 200 Нм от стартер-генератора). С опционально доступным пакетом AMG Performance Mercedes-AMG G 63 набирает первую «сотню» за 4,3 секунды, а его максимальная скорость равна 240 км/ч.

На фото: Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology 1 / 2 На фото: Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology 2 / 2



Провал электрического «гелика» на рынке может заставить производителя пересмотреть свои планы относительно его «младшего брата», который пока что известен под рабочим названием – Little G. Ранее в компании настаивали на том, что у анонсированной новинки Mercedes-Benz будет только полностью электрическая «начинка», однако теперь не исключено, что производитель адаптирует новинку под использование ДВС (в издании предположили, что это будет гибридная установка).