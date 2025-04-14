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  • Mercedes-Benz готовит «младшего брата» G-Class: срок выхода на рынок и приблизительная цена

Mercedes-Benz готовит «младшего брата» G-Class: срок выхода на рынок и приблизительная цена

14.04.2025 329 0 0

Ожидается, что у этого внедорожника немецкой марки будет только полностью электрическая «начинка». Вероятно, в его основу ляжет платформа MB:EA.

В Mercedes-Benz несколько лет назад решили превратить G-Class в суббренд с несколькими моделями. Согласно плану, новинкой должен стать «младший брат» брутального внедорожника: пока что у будущей новинки есть только рабочее название – Little G, именно так обозначил проект глава Mercedes-Benz Ола Каллениус ещё в начале осени 2023 года. Официальное имя этой модели станет известно позже.

На фото: Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology

Ранее предполагалось, что новинка появится в 2026 году, однако теперь британский Autocar сообщает, что в продажу условный «Little G» поступит в 2027-м. Также в издании подтвердили, что немецкий производитель пока придерживается ранее озвученных планов, несмотря на нынешнюю ситуацию на рынке, и собирается выпускать «младшего брата» Mercedes-Benz G-Class только с полностью электрической техникой.

Ещё в издании отметили, что в основу будущего внедорожника, скорее всего, ляжет платформа MB:EA (Mercedes-Benz Electric Architecture). Она предназначена для новых среднеразмерных и больших электрических моделей Mercedes-Benz, на ней будет базироваться новый полностью электрический кроссовер GLC (кстати, на днях дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть такой SUV).

На фото: салон Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology
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На фото: салон Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology
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По предварительным данным, у будущего «зелёного» внедорожника будет 800-вольтовая электрическая архитектура, а также тяговая батарея нового поколения, которая обеспечит Mercedes-Benz Little G запас хода на одной зарядке, равный примерно 700 км. Ранее отмечалось, что дизайн у «младшего брата» G-Class будет выполнен в том же стиле, но при этом получит заметные отличия (они, вероятно, положительно скажутся на аэродинамике). Предполагается, что у новинки будет шильдик со строчной буквой «g».

В британском издании ожидают, что стартовый ценник будущего пятиместного SUV составит порядка 70 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 7,6 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, на этом же рынке стоимость электрического «гелика» Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology стартует с отметки 180 860 фунтов стерлингов (около 19,6 млн рублей).

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Напомним, актуальный флагманский внедорожник оснащается четырёхмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой составляет 587 л.с., а крутящий момент – 1164 Нм. Ёмкость тяговой батареи у этой модели равна 116 кВт*ч, а дальнобойность без подзарядки – 473 км (при расчёте по циклу WLTP).

Тем временем, недавно стало известно также о том, что Mercedes-Benz решил избавиться от клонов Renault Kangoo и сосредоточиться на дорогих фургонах. Так, немецкий производитель готовится завершить производство семейства «каблучков» Citan/eCitan/T-Class/EQT. Известно, что наследников у них не будет.

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