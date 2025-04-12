Недавно фотошпионами были в очередной раз замечены прототипы будущего немецкого паркетника, на которых уже проглядываются новые детали его внешности.

Помимо шпионских фотографий, мы также располагаем тизерами от производителя, которые были опубликованы в прошлом месяце. Среднеразмерный кроссовер, который получит имя Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, придёт на смену неудачному Mercedes-Benz EQC. Последний был представлен в 2018 году и из-за плохих продаж был снят с производства в 2023 году. Сможет ли новинка исправить ситуацию?

Снятый с производства Mercedes-Benz EQC 1 / 3 Снятый с производства Mercedes-Benz EQC 2 / 3 Снятый с производства Mercedes-Benz EQC 3 / 3

В феврале этого года Mercedes-Benz заявил о намерении унифицировать дизайн своих будущих электрических моделей с традиционными, при этом уже хорошо видно, что новый электрический GLC всё же заметно отличается по кузову от одноимённого кроссовера с ДВС, дебютировавшего летом 2022 года. Прежде всего, здесь полностью новая передняя часть с оригинальными фарами, в которые встроены светодиодные ходовые огни, стилизованные под логотип марки. Решётка радиатора (точнее, её имитация) пока не видна, однако можем предположить, что она будет сделана в стилистике нового седана CLA. Сбоку наиболее заметным отличием являются выдвижные дверные ручки, как у многих других новинок компании, среди которых тот же CLA третьего поколения. Наконец, у электрического GLC будет оригинальная задняя часть с фонарями, растянутыми во всю ширину кормы и всё той же графикой в виде трёхлучевой звезды.

Рендер нового электрического Mercedes-Benz GLC

Помимо дизайна, существенным шагом вперёд по сравнению с EQC должны стать технические характеристики. Кроссовер будет построен на новой модульной платформе MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) предназначенной для будущих среднеразмерных и больших электрических моделей Mercedes-Benz. Он получит 800-вольтовую электрическую архитектуру и почти втрое увеличенную максимальную мощность зарядки (320 кВт против 110 кВт у EQC). Ожидается, что у электрического GLC появится AMG-версия с силовой установкой мощностью более 500 л.с.

Рендер нового электрического Mercedes-Benz GLC

Премьера Mercedes-Benz GLC with EQ Technology должна состояться в течение этого года.

Обычный Mercedes-Benz GLC 1 / 3 Обычный Mercedes-Benz GLC 2 / 3 Обычный Mercedes-Benz GLC 3 / 3

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