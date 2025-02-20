Ставка на тяжёлый люкс не сработала: Mercedes-Benz урезает расходы и унифицирует дизайн

Mercedes-Benz Group AG опубликовала финансовый отчёт за 2024 год, цифры в нём далеко не радужные, в связи с чем компания переходит в режим экономии и пересматривает планы будущее, обещая больше машин с ДВС наравне с плохо продающимися электромобилями.

В 2022 году компания Mercedes-Benz объявила о намерении производить больше роскошных и дорогих машин в ущерб относительно доступным и массовым — таким образом планировалось увеличить прибыль с каждой машины и снизить производственные расходы. К сожалению, этот план по ряду причин не сработал: по итогам 2024 года выяснилось, что компания потеряла и в прибыли, и в продажах. Продажи Mercedes-Benz в 2024 году мы подробно рассматривали в отдельной заметке, опубликованной январе. В свежем финансовом отчёте приводятся скорректированные цифры по продажам, но отличия от январского отчёта несущественные, все сделанные в январе выводы остаются актуальными.

Продажи автомобилей сегмента Top-End (сюда входят модели Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и G-класс), на который компания сделала основную ставку, в 2024 году сократились на 14,2% (здесь и далее по сравнению с 2023 годом) до 281 492 шт. Главных проблем тут две: резкое падение интереса к западным люксовым маркам в Китае и несбалансированная продуктовая линейка сегмента Top-End: в ней слишком много дорогих и страшненьких на вид электромобилей, и стало меньше привлекательных для клиентов моделей с ДВС — топовый Mercedes-AMG C 63 S E Performance с 4-цилиндровым мотором с треском провалился на рынке, публика хочет V8.

Компания Mercedes-Benz уже отказалась от маркировки EQ в приложении к электромобилям, а скоро откажется и от дифференцированного дизайна «углеводородных» и электрических моделей, то есть новых рыбообразных «электричек» у Mercedes-Benz не будет, дизайн моделей с разным типом силовых установок станет унифицированным, в том числе по части салонов — везде будет примерно одно и то же, с единой электроникой. Новый подход позволит к 2027 году сократить производственные расходы Mercedes-Benz на 10%.

Чистая прибыль Mercedes-Benz в 2024 году снизилась на 28,4% до 10,4 млрд евро, продажи легковых автомобилей сократились на 3% до 1 983 403 шт., продажи лёгких коммерческих автомобилей сократились на 9,4% до 405 610 шт.

Флагманский электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS в прошлом году пережил рестайлинг, так как его изначальный дизайн признан неудачным.

На 2025 год компания прогнозирует дальнейшее снижение прибыли и общих продаж, но рассчитывает нарастить продажи электромобилей за счёт появления новых моделей. В 2024 году продажи легковых электромобилей Mercedes-Benz сократились на 23,1% до 185 059 шт., продажи лёгких коммерческих электромобилей сократились на 13,9% до 19 516 шт.

В ближайшие месяцы или даже недели ожидается премьера компактного седана Mercedes-Benz CLA нового поколения, у которого будут как электрические, так и «углеводородные» версии. На 2026 год намечен рестайлинг S-класса, премьеры электрических С-класса и кроссовера GLC, а также выход на рынок электрических лифтбека и кроссовера от Mercedes-AMG.

В линейке коммерческих электромобилей в 2026 году появятся первые электрические модели на платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), но вместе с ними на рынок выйдут и новые «углеводородные» фургоны на платформе VAN.CA (Van Combustion Architecture), о которой прежде ничего не сообщалось.

Руководство Mercedes-Benz подчёркивает, что в целом ситуация на рынке остаётся нестабильной, в том числе из-за геополитических рисков. На этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на все импортные легковые автомобили вместо нынешних 2,5-процентных, новые пошлины должны вступить в силу в апреле. Если это случится, то Mercedes-Benz и другие европейский компании резко потеряют в доходах на американском рынке. По данным Automotive News Europe, на импортные машины приходится примерно 63% продаж Mercedes-Benz в США.

