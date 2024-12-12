Суперкроссовер Mercedes-AMG вышел на тесты: первая официальная фотография

Премьера первого оригинального кроссовера от Mercedes-AMG ожидается в 2026 году, а пока его разработчики приступили к этапу полевых испытаний.

Спортивное подразделение Mercedes-AMG компании Mercedes-Benz анонсировало собственный суперкроссовер в прошлом месяце. Слово «собственный» в данном случае надо понимать так, что этот кроссовер Mercedes-AMG не будет унифицирован по платформе и кузову ни с одной из существующих или будущих моделей Mercedes-Benz. В основу суперкроссовера ляжет электромобильная платформа AMG.EA, первенцем которой станет электрический лифтбек Mercedes-AMG — его должны представить в 2025 году. На установку ДВС платформа AMG.EA, насколько нам сегодня известно, не рассчитана.

Официальных технических подробностей об электрическом кроссовере Mercedes-AMG пока нет, но есть кое-какие инсайдерские сведения, опубликованные британским журналом Autocar и немецким auto motor und sport. Известно в частности, что кроссовер получит мощные и лёгкие электромоторы с осевым магнитным потоком. Максимальная совокупная отдача базовой двухмоторной версии составит порядка 1000 л.с. и 1600 Нм, а будет ещё топовая, более мощная трёхмоторная версия (один мотор на передней оси, два на задней). Умная адаптивная подвеска с регулируемым дорожным просветом получит активные стабилизаторы устойчивости, что должно сделать кроссовер Mercedes-AMG одним из самых проворных на рынке.

Между тем показанный на единственной фотографии закамуфлированный прототип кроссовера Mercedes-AMG не обещает никаких сенсаций в плане внешности — видно только, что он достаточно широкий и более приземистый по сравнению с Mercedes-Benz EQE SUV и Mercedes-Benz EQS SUV, габаритная длина будет в районе пяти метров.

Добавим, что электрический кроссовер будет шестой полностью оригинальной моделью Mercedes-AMG. Первые пять моделей — это спорткар SLS, два поколения спорктара GT, современный родстер SL и электрический лифтбек на платформе AMG.EA, который выйдет на рынок раньше кроссовера. Искушённые читатели вспомнят ещё спорткар SLR из середины 2000-х, но он был разработан в сотрудничестве с британской компанией McLaren, то есть не является оригинальной разработкой Mercedes-AMG. Представленный на прошлой неделе родстер Mercedes-AMG PureSpeed является не самостоятельной моделью, а производной от Mercedes-AMG SL.

Если говорить о моделях Mercedes-AMG, которые являются производными от моделей Mercedes-Benz, то первым AMG-кроссовером четверть века назад стал ML 55 AMG с 5,4-литровым V8 мощностью 347 л.с. Сегодня AMG-версии есть у кроссоверов Mercedes-Benz GLA, GLB, CLC, GLE, GLS, EQE SUV и внедорожника G-класса.

