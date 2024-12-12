Новинки ×
  • Суперкроссовер Mercedes-AMG вышел на тесты: первая официальная фотография

Суперкроссовер Mercedes-AMG вышел на тесты: первая официальная фотография

12.12.2024 97 0 0

Премьера первого оригинального кроссовера от Mercedes-AMG ожидается в 2026 году, а пока его разработчики приступили к этапу полевых испытаний.

Спортивное подразделение Mercedes-AMG компании Mercedes-Benz анонсировало собственный суперкроссовер в прошлом месяце. Слово «собственный» в данном случае надо понимать так, что этот кроссовер Mercedes-AMG не будет унифицирован по платформе и кузову ни с одной из существующих или будущих моделей Mercedes-Benz. В основу суперкроссовера ляжет электромобильная платформа AMG.EA, первенцем которой станет электрический лифтбек Mercedes-AMG — его должны представить в 2025 году. На установку ДВС платформа AMG.EA, насколько нам сегодня известно, не рассчитана.

Официальных технических подробностей об электрическом кроссовере Mercedes-AMG пока нет, но есть кое-какие инсайдерские сведения, опубликованные британским журналом Autocar и немецким auto motor und sport. Известно в частности, что кроссовер получит мощные и лёгкие электромоторы с осевым магнитным потоком. Максимальная совокупная отдача базовой двухмоторной версии составит порядка 1000 л.с. и 1600 Нм, а будет ещё топовая, более мощная трёхмоторная версия (один мотор на передней оси, два на задней). Умная адаптивная подвеска с регулируемым дорожным просветом получит активные стабилизаторы устойчивости, что должно сделать кроссовер Mercedes-AMG одним из самых проворных на рынке.

Между тем показанный на единственной фотографии закамуфлированный прототип кроссовера Mercedes-AMG не обещает никаких сенсаций в плане внешности — видно только, что он достаточно широкий и более приземистый по сравнению с Mercedes-Benz EQE SUV и Mercedes-Benz EQS SUV, габаритная длина будет в районе пяти метров.

Добавим, что электрический кроссовер будет шестой полностью оригинальной моделью Mercedes-AMG. Первые пять моделей — это спорткар SLS, два поколения спорктара GT, современный родстер SL и электрический лифтбек на платформе AMG.EA, который выйдет на рынок раньше кроссовера. Искушённые читатели вспомнят ещё спорткар SLR из середины 2000-х, но он был разработан в сотрудничестве с британской компанией McLaren, то есть не является оригинальной разработкой Mercedes-AMG. Представленный на прошлой неделе родстер Mercedes-AMG PureSpeed является не самостоятельной моделью, а производной от Mercedes-AMG SL.

Если говорить о моделях Mercedes-AMG, которые являются производными от моделей Mercedes-Benz, то первым AMG-кроссовером четверть века назад стал ML 55 AMG с 5,4-литровым V8 мощностью 347 л.с. Сегодня AMG-версии есть у кроссоверов Mercedes-Benz GLA, GLB, CLC, GLE, GLS, EQE SUV и внедорожника G-класса.

кроссовер спортивные авто электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-AMG
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники: особенности Однонаправленные радиально-упорные шариковые подшипники широко применяются в различных отраслях промышленности, где требуется надежное восприятие комбинированных нагрузок. Они обеспечивают в... 68 0 0 12.12.2024
Статьи / Новые авто Старый знакомый и новый флагман: обзор Bestune B70 и T90 Китайская компания FAW устроила в Москве двойную премьеру под флагом суббренда Bestune – это обновлённый лифтбек B70 и новый кроссовер T90, который возглавит модельный ряд марки. 358 3 0 11.12.2024
Статьи / ДТП Аварийный комиссар: кто это и как он помогает при оформлении ДТП Узнайте, кто такой аварийный комиссар и как его помощь может упростить процесс оформления ДТП. Полезная информация о роли аварийного комиссара и его услугах. 2755 0 0 10.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66358 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53017 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21614 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
8 Кроссовер Новый Audi Q7: первые изображения
5 Кроссовер Агент 07 с правом на убийство Lixiang: тест-драйв Wey 07
4 США Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI
Новые комментарии
Change privacy settings