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  • Серийный родстер Mercedes-AMG PureSpeed из линейки Mythos: быстро, шумно, дорого

Серийный родстер Mercedes-AMG PureSpeed из линейки Mythos: быстро, шумно, дорого

09.12.2024 131 0 0

Компания Mercedes-Benz полностью рассекретила первую модель из эксклюзивной линейки Mythos — родстер Mercedes-AMG PureSpeed, сделанный на базе кабриолета Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ и позволяющий почувствовать атмосферу болидов Формулы-1. Тираж Mercedes-AMG PureSpeed составит 250 экземпляров, все они уже проданы.

В 2022 году компания Mercedes-Benz, столкнувшись со стагнацией продаж, решила развивать бизнес в сторону малотиражных и эксклюзивных моделей — мол, будем делать меньше машин и больше на них зарабатывать. Линейка Mythos — одно из новых направлений бизнеса, она позиционируется как ретроспективная, вдохновлённая лучшими моделями из славного прошлого Mercedes-Benz. Первой моделью в этой линейке стал родстер Mercedes-AMG PureSpeed, который весьма условно напоминает гоночные модели Mercedes-Benz из далёких 1950-х, а по сути представляет собой разновидность кабриолета Mercedes-AMG SL 63 4Matic+, у которого убрали задние места и ветровое стекло.

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В виде концепта Mercedes-AMG PureSpeed был представлен весной этого года накануне Гран-при Монако чемпионата Формула-1, а премьера серийной версии состоялась в минувший уик-энд на Гран-при Абу-Даби — таким образом, лишний раз подчёркивается идейная связь Mercedes-AMG PureSpeed с формульными болидами. Выглядит серийный Mercedes-AMG PureSpeed так же, как концепт, даже красно-чёрная раскраска сохранена. Вместо лобового стекла у родстера установлены низенькие ветрозащитные козырьки, а вместо крыши — аналог формульной защитной дуги HALO, исполненной в виде продольной дуги со стреловидным разветвлением на конце.

Индивидуальные шлемы специальной формы вписаны в аэродинамическую архитектуру родстера. В передней части под днищем установлен регулируемый спойлер, позволяющий увеличить прижимную нагрузку на передние колёса, второй регулируемый спойлер интегрирован в крышу багажника — он создаёт дополнительную прижимную нагрузку на задние колёса. В стандартное оснащение родстера входят адаптивная подвеска с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, полноуправляемое шасси и мощные карбон-керамические тормоза.

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Салон у Mercedes-AMG PureSpeed, в сущности, такой же, как у исходного кабриолета Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ актуального поколения R232, но вместо задних сидений здесь установлена оригинальная углепластиковая панель-заглушка, а на передней панели разместились дорогие часы швейцарской компании IWC Schaffhausen. В комплектацию входит 1170-ваттная аудиосистема Burmester с 15 динамиками, но нормально послушать её можно только на стоянке, ведь ездить на Mercedes-AMG PureSpeed нужно в шлемах, у которых есть собственные встроенные динамики для прослушивания музыки и общения между пилотом и единственным пассажиром.

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Силовую установку Mercedes-AMG PureSpeed позаимствовал у исходного кабриолета: оснащённый двумя турбокомпрессорами 4,0-литровый бензиновый V8 (заводской индекс М177) выдаёт 585 л.с. и 800 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатым «автомат» AMG Speedshift с одним многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора. Система полного привода 4Matic+ с муфтой отбора мощности на переднюю ось дополнена задним самоблокирующимся дифференциалом. До 100 км/ч родстер разгоняется за 3,6 с, максимальная скорость — 315 км/ч (у Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ точно такие же динамические характеристики). Исходный кабриолет весит без малого две тонны, вряд ли сделанный на его базе родстер Mercedes-AMG PureSpeed сильно легче — его весовых показателей компания не приводит.

Цена Mercedes-AMG PureSpeed тоже не объявлена — возможно, потому, что все запланированные к выпуску 250 экземпляров были распределены между VIP-клиентами компании ещё до премьеры. Исходный Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ сейчас стоит в Германии от 196 142 евро.

Добавим, что в августе этого года компания Mercedes-Benz представила также роскошный родстер Mercedes-Maybach SL 680, сделанный на базе Mercedes-AMG SL 63 4Matic+.

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