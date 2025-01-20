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  • Это просто несолидно: Mercedes-AMG теряет клиентов из-за 4-цилиндрового мотора

Это просто несолидно: Mercedes-AMG теряет клиентов из-за 4-цилиндрового мотора

20.01.2025 117 0 0

Клиенты спортивного подразделения компании Mercedes-Benz не оценили замену мотора V8 на 2,0-литровую «турбочетвёрку» в составе сложной и очень тяжёлой plug-in гибридной установки, продажи идут вниз и пока что Mercedes-AMG не может ничего с этим сделать.

Под давлением «зелёной» повестки компания Mercedes-Benz в 2022 году начала потихоньку убирать 4,0-литровый битурбомотор V8 (заводской индекс М177) со спортивных моделей Mercedes-AMG и заменять его на plug-in гибридную силовую установку, построенную вокруг 2,0-литровой «турбочетвёрки» М139. Мотор М139 сам по себе неплох и смотрится более чем уместно под капотом компактного хэтчбека A-класса и его соплатформенных родственников, однако в среднем и более высоких классах клиенты Mercedes-Benz привыкли к громоподобным раскатам V8 и решительно не хотят от него отказываться.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Проблема не столько в звуке мотора М139, который можно, в конце концов, отрегулировать у тюнеров, а в статусе и в динамических качествах. Актуальный гибридный Mercedes-AMG C 63 S E Performance весит более двух тонн и требует заряженной тяговой батареи, чтобы раскрыть весь свой потенциал, то есть его характеристики — не постоянные. В итоге получилось сложно, тяжело и дорого — проще купить BMW M3 с рядной «шестёркой» без всех этих гибридных наворотов и получать удовольствие. Модели Mercedes-AMG — это в первую очередь про удовольствие, а не про энергетическую эффективность и выборы CO2, так что неудивительно, что продажи AMG-моделей пошли вниз.

Базовый Mercedes-AMG SL 43 тоже оснащён 4-цилиндровым мотором M139

Компания Mercedes-Benz не раскрывает точной цифры продаж подразделения Mercedes-AMG в 2024 году, но известно, что продажи автомобилей сегмента Top-End сократились на 14% до 281 500 шт. Сегмент Top-End по внутренней классификации компании — это модели Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и G-класс. Продажи Майбахов по-определению очень скромные, G-класс пользуется стабильным спросом, так что ясно, что в просадке сегмента Top-End виноваты именно AMG-модели.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Председатель правления Mercedes-AMG GmbH Михаэль Шибе в недавнем интервью британскому журналу Car признал, что из-за 4-цилиндрового мотора вверенное ему подразделение потеряло немало клиентов, но не считает, что отказ от V8 на С-классе был ошибкой — нужно просто чаще и лучше объяснять клиентам преимущества гибридных технологий. К тому же V8 есть и будет на других моделях: ожидается, что у топ-версии купе ﻿CLE всё же будет 8-цилиндровый мотор. У нынешнего Mercedes-Benz Е-класса мотора V8 нет ни в одной из модификаций — максимум 6 цилиндров.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Едва ли усиление пиар-деятельности поможет улучшить продажи нынешнего Mercedes-AMG C 63 S E Performance, так как машина получила, мягко говоря, не очень хорошие отзывы в прессе — мол, мы ожидали от великого бренда большего.

В ближайшие два года Mercedes-AMG представит две оригинальные электрические модели, не имеющие прямых аналогов в линейке обычных Мерседесов, — лифтбек и кроссовер. Их коммерческие перспективы в свете глобального замедления спроса на электромобили выглядят очень туманными, так что у подразделения Mercedes-AMG впереди очень непростые времена.

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