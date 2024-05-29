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  • Обновлённый BMW M3: больше мощности у полноприводных версий и повышение цен

Обновлённый BMW M3: больше мощности у полноприводных версий и повышение цен

29.05.2024 123 0 0

Рестайлинг седана и универсала BMW M3 поколения G80/G81 прошёл одновременно с рестайлингом обычных «трёшек» BMW поколения G20/G21, заказы на обновлённые «эмки» уже принимаются, в производство они пойдут в июле этого года.

Актуальный седан BMW M3 поколения G80 вышел на рынок в 2021 году, универсал BMW M3 Touring (G81) пополнил гамму в 2022-м, причём прежде заводских версий M3 в таком кузове не было. Рестайлинг у «эмок» получился чисто символическим: фары и фонари получили новую светодиодную начинку, изменён дизайн фирменных колёсных дисков (от 18 до 20 дюймов), обновлены мелкие элементы декора — на этом всё.

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Салон тоже, по сути, прежний, но с более дорогими материалами отделки, новым сплюснутым снизу рулём с красной меткой центрального положения, новыми центральными воздуховодами с подсветкой, свежей версией операционной системы BMW 8.5 на двухэкранном панорамном табло (приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный — 14,9-дюймовый) и меньшим количеством физических клавиш — все климатические настройки, в том числе опциональный подогрев руля, теперь зашиты в сенсорный экран. За доплату доступен проекционный экран на лобовом стекле. Стандартная 205-ваттная аудиосистема насчитывает 10 громкоговорителей.

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На базовом заднепрводном седане BMW M3 рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестёрка» S58 по-прежнему выдаёт максимальные 480 л.с. и 550 Нм и состыкована с 6-ступенчатой МКП, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с.

Характеристики более мощного седана BMW M3 Competition тоже прежние: двигатель S58 здесь выдаёт 510 л.с. и 650 Нм, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic, ведущие колёса — задние, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с.

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Топовый полноприводный седан BMW M3 Competition with M xDrive в ходе рестайлинга стал мощнее: пиковая мощность двигателя S58 здесь увеличена с 510 до 530 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 650 Нм. Такой же двигатель получил и универсал BMW M3 Competition Touring with M xDrive, в менее мощных версиях универсал BMW M3 не доступен. Полноприводные версии по-прежнему оснащаются 8-ступенчатым «автоматом», а межосевую муфту можно по-прежнему полностью разомкнуть, чтобы насладиться дрифтом в режиме заднего привода.

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Прибавка в мощности никак не сказалась на базовых динамических характеристиках топовых «эмок»: полноприводный седан набирает первую «сотню» за 3,5 с, универсал — за 3,6 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 250 км/ч, с опцией M Driver’s Package ограничение для седанов смещается на отметку 290 км/ч, для универсала — 280 км/ч. Между тем пользу от «лишних» 20 л.с. на топовых «эмках» можно ощутить при разгоне с 0 до 200 км/ч, который сократился на 0,5 с до 11,8 с у седана и 12,4 с у универсала.

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Все BMW M3 в стандартном оснащении имеют спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами, а наиболее интересная из опций — это пакет M Race Track, снижающий массу автомобиля на 25 кг: в него входят карбон-керамические тормоза, углепластиковые элементы внешнего и внутреннего декора и ковшеобразные передние сиденья с углепластиковыми каркасами.

После рестайлинга все версии BMW M3 подорожали на 4100-5000 евро в зависимости от модификации. Базовый седан на «механике» теперь стоит в Германии от 94 200 евро, седан BMW M3 Competition — от 100 400 евро, седан BMW M3 Competition with M xDrive — от 105 300 евро, универсал BMW M3 Competition Touring with M xDrive — от 106 300 евро.

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