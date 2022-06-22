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  • Представлен первый в истории заводской BMW M3 Touring. Он же и последний?

Представлен первый в истории заводской BMW M3 Touring. Он же и последний?

22.06.2022 112 0 0

Европейские клиенты давно просили у BMW младший «эм-сарай», и вот наконец выпросили — дебют M3 Touring приурочили к 50-летнему юбилею подразделения BMW M GmbH и Фестивалю скорости в Гудвуде, который проходит на этой неделе в Великобритании. В отличие от седана М3, у которого есть заднеприводные версии, BMW M3 Touring будет предлагаться только с полным приводом и 510-сильным мотором.

 

Универсал М3 не раз стоял на повестке подразделения BMW M GmbH, но в прошлых поколениях «трёшки» его так и не выпустили, чем здорово услужили многочисленным тюнинг-ателье, предлагавшим свои конверсии на тему M3 Touring. Теперь же можно купить честный, заводской M3 Touring, сделанный на излёте «углеводородной» эпохи в Европе с посылом «гульнём напоследок».

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В техническом отношении M3 Touring повторяет седан М3, но у «сарая» нет базовой заднеприводной версии с 480-сильным мотором. М-универсал предлагается только «на полном фарше», а именно с форсированным до 510 л.с. рядным 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором S58 и полным приводом хDrive с дрифт-режимом (в нём мощность на переднюю ось не подаётся, чтобы водителю было проще крутить «пончики»). Коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат». Полное наименование модели — BMW M3 Competition Touring with M xDrive.

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До 100 км/ч M3 Touring разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость — 250 км/ч (ограничена электроникой), с опциональным пакетом M Driver's Package — 280 км/ч. Снаряженная масса универсала — 1865 кг, всего на 10 кг больше, чем у полноприводного седана M3 Competition. Кузов дополнительно усилен в районе днища для получения необходимой жёсткости, подвеска с адаптивными амортизаторами тоже перенастроена под новый кузов (в частности заметно жёстче стали пружины в задней подвеске). Чёрная крыша и рейлинги — штатное оснащение, но по желанию клиента крышу всё-таки можно окрасить в основной цвет кузова. Также в виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза.

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M3 Touring первым из родственных «эмок» примерил обновлённый интерьер с двухэкранным изогнутым «табло»: приборная часть имеет диагональ 12,3 дюйма, мультимедийная — 14,9 дюйма. Для М3 разработано особое графическое оформление операционной системы BMW 8. Облегчённые ковшеобразные передние сиденья M Carbon на фотографиях — опция, в базе идут более комфортные кресла. Объём багажника — 500 л, со сложенными задними сиденьями — 1510 л. Багажная дверь снабжена электроприводом, а стекло можно поднять отдельно от двери, чтобы загрузить лёгкие вещи. Допустимая нагрузка на крышу — 75 кг. Буксировка прицепов не предусмотрена.

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В Европе приём заказов на BMW M3 Touring начнётся в сентябре, но в производство на заводе в Мюнхене спортивный «сарай» пойдёт лишь в ноябре, цена пока не объявлена. Для ориентира скажем, что полноприводный седан BMW M3 Competition стоит сейчас в Германии от 96 800 евро.

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Напомним, что ещё до официальный премьеры BMW M3 Touring стал самым быстрым серийным универсалом на Северной петле Нюрбургринга, его время круга — 7 мин 35,060 с. В официальной таблице рекордов автодрома отдельного класса универсалов нет, так что формально M3 Touring относится к классу среднеразмерных автомобилей (Mid-range cars), в котором сейчас лидирует другая «эмка» — облегчённое заднеприводное купе BMW M4 CSL с 550-сильным мотором, его время круга — 7 мин 20,207 с.

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